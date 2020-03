Coronavirus : les réactions dans la Loire après l'annonce du confinement

Comme dans le reste de la France, la Loire entre ce midi en période de confinement, pour quinze jours au moins, conformément aux annonces lundi soir d'Emmanuel Macron pour ralentir la propagation du coronavirus. Pour annoncer ce renforcement des mesures, le chef de l'État a employé un vocabulaire martial : "nous sommes en guerre", a-t-il dit à plusieurs reprises.

Les policiers municipaux de Saint-Étienne en renfort pour contrôler les déplacements ?

Un vocabulaire de circonstance selon le député LREM de la Loire Jean-Michel Mis : "nous nous sommes rendus compte, notamment au cours du weekend écoulé que nos concitoyens n'étaient pas extrêmement rigoureux par rapport à l'application des consignes qui avaient été déjà données, donc je pense que l'utilisation de ce terme est totalement indispensable face à la gravité de la situation que nous rencontrons aujourd'hui". Le parlementaire ajoute que "les mesures qui sont prises ne sont pas des mesures qui visent à porter atteinte aux libertés d'aller et venir", mais que la sécurité de tous est en jeu.

Penser collectif et en priorité aux plus fragiles, c'est bien ce que les collectivités locales entendant faire, à leur échelle. À Saint-Étienne, le plan canicule a déjà été activé il y a plusieurs jours. Cela permet de "contacter toute les personnes qui se sont fait connaître auprès du CCAS pour connaîtree leurs besoins et y repondre le mieux possible", explique le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau. Il souhaite par ailleurs "que le portage des repas soit élargi à des personnes qui n'en bénéficient pas habituellement", afin de leur permettre de limiter leurs déplacements. Gaël Perdriau fait une autre annonce ce mardi matin, celle de "mettre à disposition de l'État, du préfet", les policiers municipaux pour assurer les contrôles pendant la période de confinement.

Réinventer les manières de se rassembler

Sur le report du second tour des élections municipales, annoncé également lundi soir par le gouvernement, le maire sortant de Saint-Étienne, candidat à sa succession estime que "dès lors que la décision est prise de confiner, il est difficle de poursuivre les élections comme si de rien n'était". Son concurrent pour le second tour, Pierrick Courbon, tête de la liste Saint-Étienne Demain, concède que ce report ne l'arrange pas, car, dit-il "cela vient casser la dynamique de campagne". Mais, "c'était la seule décision possible, il est évident que la santé des Français vaut bien plus que nos mandats municipaux", ajoute-t-il, estimant qu'on a "enfin pris la mesure du défi sanitaire qui se présente devant nous".

Cette période de confinement va évidemment bouleverser nos habitudes, et celles de certaines institutions, qui fonctionnent sur le principe de réunion. "Pour nous c'est un changement assez radical", commente Monseigneur Bataille, alors que toutes les messes et les célébrations sont suspendues dans les églises. L'évêque de Saint-Étienne explique que l'Église doit "vivre cette période autrement et réfléchir aux moyens de développer d'autres contacts, grâce aux réseaux sociaux par exemple, pour continuer une communion sous une autre forme".