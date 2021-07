Coronavirus : forte demande au vaccinodrome de Strasbourg qui va doubler sa capacité de vaccination

Ça n'est pas vraiment une surprise : après les annonces d'Emmanuel Macron lundi 12 juillet, qui a annoncé l'élargissement du pass sanitaire, les prises de rendez-vous pour la vaccination contre le Covid-19 explosent. A Strasbourg, le grand vaccinodrome de l'Hôtel du département a fait le plein pour les prochains jours et va doubler sa capacité de vaccination.

Plus de personnes sans rendez-vous

À l'entrée du vaccinodrome de Strasbourg, bien plus de personnes que d'habitude se présentent sans créneau ce mardi 13 juillet : "Habituellement on en a une trentaine à la journée, là on tourne à 15 par heure", témoigne Daniel, sapeur-pompier en charge des contrôles.

C'est le cas de Mohmadi et de deux de ses amis, âgés d'une vingtaine d'années : "On a tenté notre chance !" Ils devront attendre une quinzaine de minutes mais pourront se faire vacciner. Il n'y avait plus de créneau disponible, alors ils ont improvisé : "Je viens tous les jours sur Strasbourg pour l'école, je n'ai pas vraiment le choix. Je me sens un peu forcé mais c'est pour la bonne cause" explique l'un d'entre eux.

Mais attention, rappelle le commandant Damien Harroué, en charge du centre ce mardi, "mieux vaut prendre rendez-vous." Selon l'affluence, il ne sera pas toujours possible de faire passer les personnes sans créneau.

Ne pas "revivre une sorte de confinement"

Car même ceux qui ne voulaient pas de cette vaccination, n'ont pas envie d'être pénalisés dans les prochaines semaines. C'est le cas de Caméla, étudiante strasbourgeoise de 23 ans : "Je n'ai pas envie d'être marginalisée par rapport à mes amis qui sont vaccinés et qui vont sortir, prendre des verres... Je ne veux pas revivre une sorte de confinement."

Doubler la capacité de vaccination

À l'intérieur, après quelques semaines de flottement, le vaccinodrome fait donc de nouveau le plein et tourne à 1.000 injections par jour. Un chiffre qui sera doublé lundi prochain pour répondre à cette forte demande, alors que les créneaux de vaccination sont déjà pleins jusqu'à la semaine prochaine.

Du côté du Haut-Rhin, les centres de vaccination de Mulhouse et Colmar annoncent la fin des journées de vaccination sans rendez-vous jusqu'à nouvel ordre, face à l'affluence.

