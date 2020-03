Coronavirus : les réservations hôtelières grippées à Bourges

Le Cher toujours épargné par le Covid 19, mais les conséquences de l'épidémie sont bien visibles : les restaurateurs et les hôteliers n'y échappent pas et voient leur chiffre d'affaires baisser. A Bourges, par exemple, certains annulent leurs réservations d'hôtel.

Chez Gest'hôtel, sept hôtels sur Bourges, plus de 500 chambres, on estime les annulations à environ 1.000 nuitées pour le mois de mars. Des congrès, des séminaires ont été supprimés, et puis il y a la part cachée de l'iceberg : ceux qui auraient pu venir mais qui n'avaient pas encore réservé, et qui ne viendront pas : " Selon les établissements, les annulations varient de 5 à 10 %, détaille Alexandre Falleur, directeur des opérations chez Gest'hôtel. Pour le moment, ça peut passer mais il ne faudrait pas que cela s'étende au mois d'avril."

Alexandre Falleur, directeur des opérations chez Gest'hôtel à Bourges © Radio France - Michel Benoit

La clientèle d'affaires diminue ; il y a aussi les touristes qui débarquent traditionnellement à partir de Pâques. Le mois d'avril s'annonce beaucoup plus compliqué. Les hôteliers de Bourges ont une énorme crainte : " Ce serait l'annulation du printemps de Bourges, poursuit Alexandre Falleur. Tous les rassemblement de plus de 1000 personnes sont interdits au moins jusqu'au 15 avril. Si jamais, la mesure doit s'étendre, on peut parfaitement imaginer que le Printemps de Bourges soit annulé. C'est un événement essentiel. C'est sur des événements comme ceux là qu'on réussit ou qu'on rate une année. Le printemps de Bourges, c'est des réservations en amont et en aval. Une annulation serait catastrophique." Le printemps de Bourges (du 21 au 26 avril cette année) , c'est plus de 400.000 visiteurs sur une semaine... En l'état actuel des choses, les organisateurs n'envisagent pas d'annuler les concerts, même pas au W dont la jauge est de plus de 7.000 places. Les pourparlers avec la préfecture sont toujours en cours.