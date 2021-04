Coronavirus : les réservations pour le vaccinodrome de Saint-Nazaire démarrent ce 7 avril

A partir de ce mercredi 7 avril, il est possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner au Life dans la base sous-marine de Saint-Nazaire à partir du 12 avril. Les prises de rendez-vous se font via le site doctolib.fr ou au 08 06 00 03 44. Dans un premier temps, le centre devrait recevoir 2 000 doses de vaccin Pfizer par semaine puis passer à 4 000 à partir de mi-mai.

Pour l'instant , les réservations concernent les personnes de plus de 70 ans quel que soit le lieu de leur résidence, les personnes de 50 à 69 ans atteintes de comorbidités, les personnes de 18 à 49 ans souffrant d'une pathologie à haut risque de forme grave de Covid-19 et les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social de plus de 55 ans ou vulnérables.

Le centre sera ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures et le samedi de 9 h à 17 h.