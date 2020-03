Coronavirus : les mesures de restrictions mises en place à Saint-Étienne

Pour éviter la propagation du coronavirus à Saint-Étienne, la mairie met en place une cellule de coordination et des mesures de prévention notamment dans les écoles et les EHPAD.

Le coronavirus continue de contaminer des ligériens, l'ARS recense 15 cas confirmés ce lundi soir. Pour faire face à l'épidémie, la ville de Saint-Étienne applique strictement les mesures du gouvernement.

D'abord, selon les recommandations dictées par le ministre de la santé, toutes les manifestations organisées par la ville seront annulées si le seuil des 1 000 participants est dépassé.

Plus de savon dans les écoles et les EHPAD

Dans les écoles et les crèches, la mairie de Saint-Étienne s'engage à remettre suffisamment de savon et de serviettes en papiers pour permettre aux enfants et au personnel de se laver les mains correctement.

Dans les EHPAD, du gel hydroalcoolique est en plus distribué aux agents qui s'occupent des résidents. L'accès aux résidences municipales est d'ailleurs limité. Pour les visites, une seule personne est autorisée à la fois. Les mineurs de moins de 15 ans et les personnes malades ont interdiction de rentrer dans un EHPAD.

La ville de Saint-Étienne indique enfin dans un communiqué, que tous les agents municipaux et métropolitains vont être sondés pour déterminer s'ils ont séjourné dans un zone à risque ou s'ils ont été en contact avec un foyer. Le cas échéant, ils pourraient faire l'objet d'un confinement pendant 14 jours.