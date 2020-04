Coronavirus : les rues de Valenciennes nettoyées à l’eau de javel

Une pratique « inutile » voire « dangereuse » selon la Direction Générale de la Santé : la désinfection des rues, comme en Chine ou en Corée du Sud, est donc déconseillée par les autorités sanitaires. Pourtant, le maire UDI de Valenciennes, Laurent Degallaix, lance le nettoyage des voiries avec de l’eau de javel. « _Nous allons viser les lieux les plus fréquentés notamment l_es abords du Centre hospitalier et des Ehpad» explique-t-il mercredi sur France Bleu Nord, « c’est efficace au moins pendant deux semaines ».

"Principe de précaution"

Valenciennes est la première ville du Nord-Pas-de-Calais à prendre cette décision. Le maire LR de Calais, Natacha Bouchart, estime au contraire que « la charge virale dans l'environnement est considérée comme négligeable ». Un argument balayé par Laurent Degallaix : « depuis le début de cette crise, _on fait trois pas en avant et douze en arrière_, on entend tout et son contraire, certains disent que le virus se propage par le bitume, d’autres non » regrette le maire de Valenciennes pour qui « le pire serait de ne rien faire ».

Laurent Degallaix précise enfin que l’eau de javel utilisée est « très très diluée » donc « pas toxique du tout ». L’agence régionale de santé des Hauts-de-France n’a pas répondu à nos sollicitations quant à la préfecture du Nord elle ne recommande pas non plus cette pratique.