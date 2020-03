Coronavirus : la métropole d'Aix-Marseille Provence lance une opération de désinfection des rues

La métropole d'Aix-Marseille-Provence a décidé d'employer les grands moyens contre l'épidémie de Covid-19. Des opérations de désinfection des rues ont commencés ce vendredi 27 mars à Marseille et à Aix-en-Provence. Équipés de combinaisons blanches, des techniciens ont pulvérisé "un produit virucide conforme aux normes européennes présentant une biodégradabilité primaire d’au moins 80%", explique un communiqué

Les abords des commerces alimentaires et les entrées des lieux publics, des laboratoires d'analyses, des structures hospitalières ont été traités en priorité. Les trottoirs et le mobilier urbain ont également été désinfectés. "Les lieux les plus fréquentés habituellement (parvis de Gare Saint-Charles, zones piétonnes, accès aux stations de métro), les abris des points d’arrêt de bus et les grands axes feront aussi l’objet d’actions de grande envergure", détaille la métropole. L'opération sera renouvelée pour couvrir plusieurs quartiers d'Aix en Provence et Marseille.

Les abords des commerces alimentaires ont été traités en priorité © Radio France - P. Biolatto / Ville d'Aix