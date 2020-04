Coronavirus : les sans-abris contaminés accueillis dans au moins 11 centres en Auvergne-Rhône-Alpes

Les sans-abris, tout comme les migrants, se retrouvent généralement démunis face à la crise sanitaire. Comment se confiner pour ne pas attraper le virus quand on n’a pas de domicile fixe ? Comment recevoir un traitement quand on n’a pas de médecin ? Comment prendre du repos à l’écart des autres dans un centre d'accueil surpeuplé ?

Dans la région Auvergne Rhône Alpes, il existe actuellement 11 lieux qui permettent d’accueillir des sans-abris contaminés par le virus mais qui ne nécessitent pas d’hospitalisation. On les appelle des centres de desserrement.

Leur objectif est donc de proposer un lieu de confinement pour les sans-abris qui sont contaminés par le coronavirus. Avant d’y être admis ils sont examinés par une équipe sanitaire mobile qui vient à leur rencontre. Dans la Loire elle est opérationnelle à Andrézieux-Bouthéon depuis ce jeudi 9 avril : 4 infirmières et 2 médecins qui en temps normal travaillent pour l’Assurance Maladie de la Loire. C’est leur coordonnatrice, le docteur Armelle Cotte qui a constitué cette équipe, fournie en matériel grâce à l'Assurance Maladie et à des dons d'entreprises : "Ce qui rend la situation particulière c'est que bien souvent les mesures barrière sont difficiles à mettre en place car dans les centres d’hébergement il peut y avoir beaucoup de promiscuité. C'est là qu'intervient le centre de desserrement d'Andrézieux. C'est à son niveau que sont faits les signalements. L'équipe mobile part sur le lieu de vie des personnes. Si jamais la personne ne peut pas rester sur place et qu'elle n'a pas de critères de gravité, elle peut être orientée sur ce centre de desserrement". Le centre de desserrement appuyé par cette équipe mobile sanitaire est donc une solution concrète apportée aux associations locales de toute la région. Celles qui viennent en aide en temps normal aux sans-abris et à qui, dans cette période de pandémie, il manquait un outil pour protéger une population pour laquelle le confinement n’est naturellement qu’un concept abstrait.

Les centres de desserrement par département en Auvergne-Rhône-Alpes