Coronavirus : "les sapeurs-pompiers doivent pouvoir vacciner", colonel Grégory Allione

Vaccination rime avec... accélération ! C'est l'une des priorités du gouvernement pour lutter contre la Covid-19, alors que l'épidémie sévit dans le Nord et l'Est de la France. Dans le pays, la campagne entre dans une nouvelle phase, ce week-end. En Paca, plus de 18.000 doses du vaccin Pfizer ont été livrés hier, et 30.000 doses d'Astra Zeneca sont également disponibles.

Il va donc falloir plus de bras pour les injecter. Et les pompiers sont prêts à donner un coup de main. Pourquoi ne vaccineraient-ils pas eux mêmes ? C'est ce que propose le colonel Grégory Allione.

"Le sapeur-pompier, c'est celui qui fait tous ces actes, sur le bord de la route, lorsque vous êtes en détresse. Il a l'habitude de faire des soins d'urgence [...] Donc je ne comprends pas pourquoi il ne serait pas autorisé dans ce moment de crise à faire des vaccins", remarque le directeur du Service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, également président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Déjà mobilisés sur le terrain

Dans les faits, s'ils ne procèdent pas aux injections, les sapeurs-pompiers sont déjà mobilisés sur le terrain pour accompagner la campagne de vaccination. C'est le cas ce week-end du 6 et 7 mars. Ils sont déployés sur le centre de vaccination qui a ouvert ses portes à côté de la caserne.

Si vous voulez obtenir un rendez-vous, il restait (à 11h, ce samedi), encore quelques créneaux disponibles. Il ne faut pas composer les numéros des pompiers (18 ou 112), mais réserver via les plateformes numériques, comme Doctolib.