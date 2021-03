Coronavirus : les sapeurs-pompiers du Gard mobilisés sur le centre de vaccination de Beaucaire

Dans le cadre de l’accélération de la campagne vaccinale souhaitée par les pouvoirs publics, le SDIS 30 va s’impliquer dès la semaine prochaine. Les sapeurs-pompiers du Gard vont en effet prendre en charge le centre de vaccination de la commune de Beaucaire, en collaboration des services de la mairie et de la Croix Rouge Française. Pour partie, le travail relèvera de la logistique et de l'encadrement, pour l'autre de la vaccination.

Le SDIS du Gard explique ainsi qu'il "se chargera de la coordination du dispositif par un officier de sapeurs-pompiers". Un médecin et trois infirmiers du SDIS 30 assureront les vaccinations et la surveillance postvaccinale, accompagnés par 3 sapeurs-pompiers et une ambulance.

Deux sapeurs-pompiers associés à des agents de la commune de Beaucaire assureront la gestion des entrées et sorties du dispositif.

Les agents de la commune seront chargés de l’organisation physique et logistique des locaux, de la prise de rendez-vous, de la restauration, du gardiennage et de l’entretien du site.

Les personnels de la croix rouge assureront l’accompagnement des citoyens dans le parcours de vaccination.

Pratique

Le site de vaccination est situé au Gymnase Angelo Parisi, 13 Rue Jean Bouin à Beaucaire.

Il sera ouvert du Lundi au Samedi (y compris les jours fériés) de 8h00 à 18h30, du lundi 29 Mars au samedi 10 Avril et du lundi 26 Avril au samedi 8 Mai.