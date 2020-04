Coronavirus : les seniors pourraient rester confinés encore plusieurs mois, avertit l'UE

Dans le quotidien allemand Bild paru ce dimanche, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, met en garde : "Sans vaccin il faut limiter autant que possible les contacts des seniors", notamment ceux qui vivent dans les maisons de retraite. "Je sais que c'est difficile et que l'isolement pèse, mais c'est une question de vie ou de mort : nous devons rester disciplinés et patients", poursuit-elle.,

"Les enfants et les jeunes jouiront plus tôt de davantage de liberté de mouvement que les personnes âgées et celles avec des antécédents médicaux." (Ursula von der Leyen)

La dirigeante allemande de l'exécutif européen dit "espérer" le développement d'un vaccin par un laboratoire européen "vers la fin de l'année". "

"Pour qu'on puisse ensuite rapidement vacciner, nous sommes déjà en discussion avec des fabricants sur des capacités de production mondiales", précise-t-elle.