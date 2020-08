Coronavirus : les serveurs castelroussins suffoquent avec leurs masques en pleine canicule

Les consignes des gérants d'établissement sont respectées à la lettre. Les employés des établissements où vous souhaitez déjeuner, dîner, vous rafraîchir en terrasse, ou déguster votre café, sont en souffrance. Pour des raisons sanitaires, ils doivent pratiquement toujours porter leurs masques de protection. Laurent Emmanuelli est serveur au restaurant "chez Fabrice" à Châteauroux. Il mange juste avant le service de midi, et pour lui comme pour tout le monde, le port du masque, c'est très compliqué : "C'est très étouffant et encore plus avec les fortes chaleurs en ce moment."

Morgane serveuse au restaurant chez Fabrice garde la sourire malgré le masque © Radio France - Sylvain ROGIE

Morgane est masquée. En pleine mise en place de la salle du restaurant climatisée, la serveuse prend gentiment quelques secondes pour nous répondre : " Nous avons très chaud et on redoute de mettre le masque car on a du mal pour respirer avec, pas forcément en salle grâce à la clim, mais en terrasse oui. Alors dès que l'on est en pause ou tout seul, on l'enlève car il faut que l'on puisse respirer un moment donné quoi !"

Fabrice ici au centre dans sa cuisine de 3M2 est le chez de son propre restaurant "Chez Fabrice" © Radio France - Sylvain Rogie

Fabrice, chef de cuisine de son propre restaurant, ne porte pas son masque en permanence. "Car je dois goûter mes plats ou encore mes sauces. Mais dès que je vais en salle pour aller voir mes clients, et malgré la chaleur, je prends bien entendu mon masque", explique-t-il.

C'est très compliqué d'être masqué en permanence mais nous n'avons pas le choix

Florent Souedet est le gérant de la brasserie des Halles. Ici les serveuses et serveurs sont tous masqués à l'intérieur comme à l'extérieur de son établissement : "C'est très compliqué d'être masqué en permanence mais nous n'avons pas le choix. Mais toute l'équipe se serre les coudes. Et ce qui est bien, c'est que les clients jouent le jeu aussi, je les remercie."

Aude serveuse ici au centre avec à sa droite le Pizzaïolo Francesco et à sa gauche le Chef de cuisine Babou © Radio France - Sylvain ROGIE

Enfin, Aude est serveuse dans la célèbre pizzeria du centre ville "Les jardins d'Italie". Pour elle, les vacances arrivent au bon moment (le dimanche 9 Août et pour deux semaines) : "C'est très difficile avec la canicule de le porter en permanence. C'est difficile pour nous en salle mais aussi dans les cuisines, alors du coup on s'hydrate beaucoup. C'est difficile aussi quand vous avez des lunettes, ça frotte au niveau du visage. On n'a pas le choix mais il faut que tout le monde face preuve de civisme pour affronter tout ça. "

En effet, il ne faut surtout pas relâcher la vigilance. Le virus est de plus en plus actif en Région Centre-Val-de-Loire . Donc, pour freiner sa progression, continuez à appliquer les fameuses mesures barrières et porter le masque le plus souvent possible.