Coronavirus : les services de Poitiers et Grand Poitiers surveillent la situation

Les services de la mairie de Poitiers et de Grand Poitiers surveillent de près l'évolution de coronavirus en France, et communiquent avec leurs agents sur les gestes à adopter. Ils insistent : pour le moment, aucune raison de prendre des mesures radicales.

La France est, depuis le weekend dernier, au stade 2 de l'épidémie de coronavirus : il s'agit désormais de freiner la propagation du Covid-19 sur le territoire. Les services de Poitiers et Grand Poitiers communiquent auprès de leurs agents chargés d'accueillir du public, sur les précautions à prendre.

Informer sans inquiéter

Depuis vendredi 28 février, toutes les directions ont reçu un mail ainsi que deux affiches à placarder dans tous les établissements : l'une sur les "quatre gestes barrières" contre les virus de l'hiver, l'autre sur les informations concernant le coronavirus. Un numéro de téléphone unique à destination des directions et des agents est aussi mis en place pour répondre à toutes les questions. Il est aussi destiné aux employeurs privés. Du gel hydroalcoolique est aussi envoyé dans tous les établissements à partir d’aujourd’hui.

Un point d'information est mis à jour quotidiennement à destination des directions, notamment en fonction des directives du Ministère et de l'ARS. Le but, rappelle la DRH de Poitiers et Grand Poitiers, c'est de respecter les directives gouvernementales et ne pas créer de panique. Pour le moment, en somme, les recommandations et les mesures sont les mêmes qu'en période hivernale habituelle. Il a été demandé aux services de nettoyage de bien insister sur les poignées de portes, les rampes, les ascenseurs et les toilettes.

Pas de fermeture des classes pour le moment

Concernant les lieux d'accueil de personnes fragiles (petite enfance et EHPAD) les services de la ville et de la communauté urbaine sont en lien avec le public. Le CCAS s'occupe du recensement des familles revenues de zone à risque ; pour les écoles, la mairie est en lien avec le rectorat afin de savoir comment va se dérouler la rentrée des classes lundi prochain. Pour le moment, aucune fermeture n'est annoncée.

Trois agents sont actuellement maintenus à domicile : deux qui reviennent d'une zone à risque et une qui cohabite avec une personne dans le même cas. Il s'agit d'une mesure préventive.