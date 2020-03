Coronavirus : une première en France, les six premiers patients évacués de Bâle-Mulhouse par avion militaire

L'Airbus A330 de l'armée de l'air qui a évacué six patients de Mulhouse, vers Marseille et Toulon, a atterri à Istres, ce mercredi 18 mars vers 14h30.

C'est une première en France. Un avion de l'armée de l'air a évacué mercredi six patients de Mulhouse vers Marseille et Toulon au moyen d'un dispositif réservé jusque-là aux zones de conflits. Cela "permet d'évacuer des blessés lourds sur de longues distances en avion de transport", selon l'armée de l'air.

Un A330 Phénix de l'armée de l'air, équipé 6 cellules de réanimation, a décollé vers 13H30 de l'aéroport de Bâle-Mulhouse et a atterri une heure plus à Istres. Les patients, tous dans un état grave, étaient hospitalisés dans le Haut-Rhin, quatre à l'hôpital Emile-Muller de Mulhouse et les deux autres de Colmar. Il a fallu prendre beaucoup de précaution lors de leur transfert. Le personnel médical était vêtu de combinaisons et portait gants et masques chirurgicaux.

Les patients sont transférés vers les hôpitaux militaires Sainte-Anne de Toulon et Laveran de Marseille, a précisé dans un tweet la ministre des Armées, Florence Parly.

L’armée doit également mettre en place un hôpital de campagne, à Mulhouse,