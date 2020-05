Coronavirus : les soignants de 40 départements recevront le montant maximal de la prime promise par l'État

Mi-avril, le gouvernement avait promis une prime de 500 à 1.500 euros aux soignants qui luttent contre l'épidémie de coronavirus. Le ministère de la Santé a ainsi annoncé ce mercredi que le montant maximal de cette prime, soit donc 1.500 euros nets, sera versé à tous les personnels des hôpitaux de 40 départements, pour les récompenser de leurs efforts.

40 départements essentiellement dans le Nord et l'Est du pays

Ces départements se situent en majorité dans le Nord et l'Est de la France, où l'on trouve les territoires les plus touchés par l'épidémie. Les huit départements d'Ile-de-France sont ainsi concernés, comme ceux du Grand Est, de Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts de France. Quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes figurent également sur la liste : Drôme, Loire, Rhône et Haute-Savoie. Tout comme l'Eure-et-Loir, les Bouches-du-Rhône, la Corse et Mayotte.

En dehors de ces zones, "les agents ayant travaillé dans les services Covid+ des hôpitaux de référence percevront également la prime de 1.500 euros", les personnels "des autres services percevront une prime de 500 euros", a précisé le ministère.

Le versement reste pour le moment suspendu à la parution d'un décret qui en précise les modalités. Ce texte "est sur le point d'être signé", a assuré mercredi la porte-parole du gouvernement. Sibeth Ndiaye a précisé que la prime serait versée "dans les prochaines semaines", probablement "sur les paies de mai ou de juin". Exemptées d'impôts et de cotisations sociales, ces primes vont coûter à l'État 1,3 milliard d'euros, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.