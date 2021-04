Coronavirus : "les soignants de l'hôpital du Mans au bord du précipice" selon FO

Le syndicat Force ouvrière appelle à la grève depuis ce dimanche soir et jusqu'à ce mardi matin à l'hôpital du Mans. Malgré l'ouverture d'une troisième unité Covid, les services sont saturés. Environ 30% des opérations sont déprogrammées. Pour Force Ouvrière, les soignants sont au bord du précipice.

L'hôpital du Mans de nuit. Le Mans le 5 février 2021 © Radio France - Alexandre Chassignon

La situation des professionnels de santé ne s'améliore pas à l'hôpital du Mans avec ce troisième reconfinement et cette nouvelle vague du coronavirus. Aujourd'hui, selon FO, un soignant ne peut plus envisager de savoir ce qu'il va faire le lendemain. Au niveau de ses repos, un soignant ne sait pas s'il pourra avoir ses jours de repos hebdomadaire, et au niveau de son travail, les services sont saturés. Il travaille dans l'insatisfaction permanente selon le syndicat. Les services sont surchargés malgré l'ouverture d'une nouvelle unité.

On ouvre de nouveaux lits mais on ferme des lits en chirurgie, ça pousse, ça pousse pour rentrer et on ne voit jamais la fin

selon Marc Gandon, de Force Ouvrière.

Le syndicat craint aussi que des malades souffrant d'autres pathologies moins graves voient leur diagnostic s'alourdir étant donné que pour le moment, ils ne sont pas prioritaires. FO rappelle aussi la difficulté à trouver de la main d'œuvre et le coût important que cela représente pour l'hôpital de prendre des intérimaires.

Le rassemblement est prévu ce lundi à partir de 14h30 devant l'entrée principale de l'hôpital du Mans

À réécouter : l'interview de Marc Gandon de Force Ouvrière