Coronavirus : les soignants de la Drôme recevront le montant maximal de la prime, mais pas ceux de l'Ardèche

L'Ardèche ne figure pas dans la liste des 40 départements les plus touchés par le coronavirus dans lesquels tous les soignants recevront la prime maximale de 1.500 euros, contrairement à la Drôme.

Les soignants des 40 départements les plus touchés par le coronavirus toucheront bien une prime de 1.500, sur leur fiche de paie du mois de mai ou du mois de juin, a précisé le gouvernement ce mercredi soir. Et cette liste de 40 départements a été dévoilée : la Drôme y figure, mais pas l'Ardèche. Ainsi, tous les soignants drômois, quel que soit leur service, toucheront une prime de 1.500 euros nets. Mais en Ardèche, seuls les soignants qui ont travaillé dans des services Covid+ la toucheront. Les autres recevront une prime de 500 euros. Une différence de traitement jugée "incompréhensible" par des syndicats hospitaliers et des élus ardéchois.

Cette prime, "exempte de tout prélèvement fiscal ou social, c'est-à-dire nette de tout", avait été annoncée mi-avril par le Premier ministre pour récompenser les personnels hospitaliers de leurs efforts dans la gestion de l'épidémie de coronavirus. Ces primes vont coûter à l'État 1,3 milliard d'euros, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Le versement reste pour le moment suspendu à la parution d'un décret qui en précise les modalités, et qui "est sur le point d'être signé", a assuré ce mercredi la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.