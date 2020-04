Coronavirus : les soignants de la région Occitanie solidaires à tous les niveaux

Pour l'instant la vague épidémique de coronavirus épargne relativement notre région. Même si d'importants foyers se sont déclarés ces dernières semaines dans l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, la situation n'a rien de comparable avec ce qui se passe en région parisienne ou dans le nord est. Cela n'empêche pas les soignants de notre région d'être pleinement mobilisés.

Une capacité d'accueil importante dans les hôpitaux

Ce jeudi matin sur France Bleu le directeur général de l'ARS (l'agence régionale de santé) estimait la situation sous contrôle. L'Occitanie enregistre une "vingtaine de nouveaux patients en réanimation chaque jour" mais c'est un afflux largement gérable selon Pierre Ricordeau qui rappelle que la réorganisation des établissements de santé a permis de "dégager _une capacité de 700 lits en réanimation_, l'objectif étant d'atteindre les 1000". Pierre Ricordeau ajoute : "On est prudent."

"La vague monte, confirme de son côté la chef du service anesthésie et réanimation de l'hôpital Purpan à Toulouse, Béatrice Riu-Poulenc, il est possible que l'on soit à un moment sous tension mais pour l'instant ce n'est pas le cas". Les hôpitaux effectuent une régulation deux fois par jour sur tout le territoire pour répartir les malades au mieux et éviter la surchauffe. C'est ainsi que les six premiers malades transférés du Grand Est à Toulouse hier ont été répartis entre l'hôpital de Montauban, des cliniques toulousaines et le CHU de Toulouse.

Mais la clé selon Béatrice Riu-Poulenc, c'est l'anticipation notamment pour les respirateurs ou les médicaments. "Il faut avoir un coup d'avance car ce sont des secteurs où les flux sont tendus. Il ne faut pas attendre de voir le stock trop bas pour relancer des commandes"

L'appel au volontariat marche bien en Occitanie

Depuis lundi la plateforme renfort-covid.fr activée dans toute la France a déjà enregistré 6000 réponses. Elle s'adresse à tous les personnels soignants quelle que soit leur spécialité (médecin, infirmier, étudiant ou retraité). Le directeur général de l'ARS a annoncé ce matin que l'appel au volontariat dans les établissements de santé publics et privés de la région avait été très fort : ''une cinquantaine d'infirmières en réanimation volontaires partent renforcer l'APHP [les hôpitaux de Paris, NDLR]. _Dix sont à Paris et les 40 autres seront en poste d'ici demain_. C'est un effort de solidarité exceptionnel".

Une cinquantaine d'infirmières de la région seront en poste d'ici demain dans les hôpitaux parisiens. C'est un effort de solidarité exceptionnel. Pierre Ricordeau, directeur général de l'Agence régional de santé

