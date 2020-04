Coronavirus : l'association Rend-Fort offre des séances de gestion du stress aux soignants du CHU de Dijon

Les journées sont longues et stressantes pour les soignants en cette période d'épidémie (photo d'illustration)

"Rend-Fort Top Teams" est une structure associative "mise sur pied à l’ occasion de la crise COVID-19" à l'initiative d'Édith Perreaut-Pierre, ancien Médecin en chef du service de santé des Armées et créatrice des Techniques d’Optimisation du Potentiel ® (TOP), d'Emmanuel de Romémont, Général de corps aérien et du Côte-d'Orien Laurent Sauriat, ancien expert TOP de l’Armée de l’air.

Les séances, comme ici au CHU Dijon-Bourgogne peuvent se faire n'importe où au bloc opératoire comme en extérieur ! - Rend-Fort

Des interventions dans toute la France

En partenariat avec la Fédération Nationale des Infirmiers (FNI) et le Groupe Pasteur Mutualité ce collectif intervient depuis quelques semaines dans 31 structures hospitalières de France dont le CHU Dijon-Bourgogne depuis fin mars au profit du personnel soignant, administratif ou encore du personnel soignant libéral : médecin généraliste, infirmier.

Des techniques utilisées dans l'armée

Depuis plus de 30 ans, les TOP utilisées au sein de l'armée "ont démontré leur efficacité dans toutes les Opérations extérieures" explique le collectif. Ces techniques également mises en place depuis deux décennies dans le monde sportif et éducatif "intègrent, entre autres, des techniques personnalisées (...) qui permettent de gérer les rythmes d’activités et de repos".

Une séance en extérieur au CHU Dijon-Bourgogne - Rend-Fort

Des séances basées sur la respiration

Les séances sont basées "sur la respiration, la relaxation, l’imagerie mentale et le dialogue interne, et enfin un ensemble de techniques de récupération ou de remobilisation" peuvent aller de 1 à 5’, maximum 20’" précise le collectif sur son site internet. Collectif qui revendique 647 personnes suivies en collectif soit 90 séances et 97 personnes suivies en individuel à travers la France. A Dijon depuis fin mars 300 personnels ont bénéficié de ces sessions. Elles devraient se poursuivre au moins jusqu'au 11 mai 2020 date annoncée du déconfinement.

Le collectif peut être joint par mel contact@rend-fort.com sur son site internet www.rend-fort.com ou bien au téléphone au 01 84 27 09 80.