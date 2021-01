Coronavirus : les soignants mosellans inquiets d'une 3e vague après les fêtes de fin d'année

Les soignants mosellans se préparent à une 3e vague de l'épidémie de coronavirus avec les fêtes de fin d'années, les réunions de famille, ils s'inquiètent d'une probable augmentation des hospitalisations. Selon une étude du CHU de Nancy et de la fédération hospitalière de France, un pic est attendu le 7 janvier. Pour le moment, les services de réanimation en Moselle, ne débordent pas, mais sont déjà bien remplis.

La moindre vaguelette va nous submerger

C'est justement ça qui inquiète, notamment François Braun, chef des urgences au CHR de Metz Mercy, et président de Samu urgences de France : "C'est préoccupant. On arrive à plus d'une semaine de Noël, et on constate qu'on a une augmentation du nombre de personnes qui se présentent dans les services d'urgences du Grand Est. Nous n'avons pas l'angoisse que nous avons eu au mois de mars, mais nous allons être très attentifs. Au printemps, il y a vraiment eu un raz-de-marée, là le problème c'est qu'il y a eu la deuxième vague, mais pas de franche décrue ensuite. Nos services sont toujours pleins, ce qui veut dire que comme le plateau est assez haut, la moindre vaguelette va nous submerger, c'est ça le problème."

Les soignants appréhendent la nouvelle année

Le docteur Marie-France Oliéric, présidente de la commission médicale de l'hôpital Bel Air à Thionville, se demande si le personnel ne risque pas de manquer : "Cela nous fait peur dans la mesure où nos services covid tournent toujours, et restent assez tendus, le risque c'est qu'on soit de nouveau en grande difficulté de lits et de personnel soignant. On a aussi les urgences non-covid, et les blocs opératoires qui continuent de tourner, donc les soignants appréhendent la nouvelle année."