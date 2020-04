La barre des 500 morts a été dépassée Bourgogne-Franche-Comté ce vendredi. Face à la crise sanitaire, pour aider les soignants, plus de 1500 soignants volontaires se mobilisent.

Renfort-covid : plus de 1500 soignants volontaires inscrits en Bourgogne-Franche-Comté

Plus de 300 morts dans les hôpitaux de la région, et plus de 200 morts dans les établissements sociaux-médicaux. Le cap des 500 décès a été dépassé dans la région Bourgogne-Franche-Comté ce vendredi. Pour venir en aide aux soignants, les premiers mobilisés en cette crise sanitaire, un élan de solidarité prend forme dans la région.

Le point sur la situation du coronavirus ce vendredi dans la région

La croissance du nombre de patients graves se poursuit dans la région. Au total, 1028 patients sont hospitalisés en ce moment, dont 265 en réanimation, précise l'Agence régionale de santé. Au total : 303 décès à l’hôpital depuis le début de la crise et plus de 200 morts dans les établissements sociaux-médicaux. 835 patients sont sortis d’hospitalisation.

« La région possède à la base 200 places de réanimation. C’est une situation de tension, témoigne l'Agence régionale de santé. Aujourd'hui, nous sommes capables de prendre en charge 300 patients atteints en réanimation. Mais on se prépare à être capables d’en accueillir 350.»

1500 soignants volontaires inscrits sur le site

Face à la crise sanitaire, pour aider les soignants, une plateforme de renfort a été lancée sur internet : la plateforme renfort-covid. Si le soignant veut se porter volontaire, il peut s’inscrire.

Ce vendredi, déjà 1500 volontaires se sont inscrits en région Bourgogne-Franche-Comté. 110 renforts sont actuellement opérationnels dans 60 établissements demandeurs.

Du côté de la distribution des masques, l'ARS fait le point : les soignants ont reçu 4,8 millions de masques de la part de l’Etat depuis le début du confinement.

L'Agence régional de santé note aussi le nombre de dons de particuliers et d'entreprises reçus : 1,2 millions de masques. Au total, 6 millions de masques distribués au total sur la région. Un chiffre important, mais encore insuffisant pour faire face à la crise sanitaire en France.