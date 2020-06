Réforme de la santé : après les promesses, les soignants veulent désormais des actes

"On a peur d'être rapidement oubliés". Geneviève Hénault est psychiatre à l'Etablissement Public de Santé Mentale d'Allonnes. Elle résume les craintes des soignants érigés au rang de héros de la lutte contre le Covid-19 . "Malheureusement, c'est ainsi que l'humain est fait. Il peut s'enthousiasmer très rapidement, être porteur de certains mouvements et oublier assez rapidement". C'est pour cela que les soignants veulent battre le fer pendant qu'il est chaud et transformer les applaudissements du soir en soutien populaire dans leur lutte pour obtenir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail. "On invite tous les Sarthois à nous rejoindre car nous savons que notre seule voix de soignant ne suffira pas à faire fléchir le gouvernement et les politiques de santé qui sont en place depuis des années maintenant. _On a besoin de la population. Sans elle, notre voix ne portera pas assez haut. On a besoin que la population qui a pu comprendre pendant la crise la nécessité de la réorganisation de l'hôpital et de remise en place de moyens massifs, vienne nous souteni_r".

Une hausse des salaires assortie d'une augmentation du temps de travail ?

Et pourtant Emmanuel Macron s'est engagé à revoir le fonctionnement de l'hôpital public. Des négociations sont en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour élaborer un plan. Ce Ségur de la santé a une priorité : remettre à niveau le salaire d'une partie des soignants et notamment celui des infirmier(e)s, bien en deçà de la moyenne européenne. " Nous souhaitons depuis des années que les salaires soient alignés sur la moyenne des pays de l'OCDE [ l'Organisation de coopération et de développement économique ]" rappelle Geneviève Hénault. "Ce qui nécessiterait une augmentation de 300 euros par mois pour la plupart des catégories professionnelles. Mais _selon nos sources, cette augmentation de salaire serait associée à augmentation du temps de travail. Donc d'une remise en cause des 35 heures_. Ce qui ne convient pas aux personnels soignants qui sont déjà épuisés. Ils demandent une reconnaissance de leur travail et non pas travailler plus pour ne pas s'épuiser d'avantage. Donc c'est une première revendication qui risque de ne pas être entendue". Les autres revendications portent notamment sur de meilleures conditions de travail, l'arrêt de la fermeture des lits d'hôpital et une nouvelle organisation du système de santé qui mettrait les soignants au coeur du dispositif et des décisions.

C'est encore plus difficile d'exercer en Sarthe

"La Sarthe fait partie des déserts médicaux du territoire français" reconnait Geneviève Hénault qui a commencé sa carrière de psychiatre à l'hôpital de Villejuif dans le Val de Marne. "Dans le département, nous sommes en difficulté à tous les niveaux. En médecine libérale, nous avons très peu de médecins généralistes en Sarthe. On a aussi très peu de psychiatres libéraux. Sur l'hôpital psychiatrique d'Allonnes, nous avons de grandes difficultés à recruter des praticiens hospitaliers". 15 postes de psychiatre sont vacants sur les 45 de l'EPSM. "Cela nous bloque dans nos projets et cela produit une inégalité d'accès aux soins pour nos patients en Sarthe".

620 photos de soignants en colère

Geneviève Hénault est à l'une des créatrices du collectif sarthois "On n'oubliera pas". Des soignants qui ne veulent pas que les promesses du gouvernement tombent dans l'oubli. Pour symboliser la colère des agents, une mosaïque de 620 photos de soignants de toute la France, le point levé ou faisant un bras d'honneur s'étale en bandeau sur la page facebook du collectif. Un acte revendicatif autant qu'artistiquelancé "à un moment, pendant le confinement, où on prend conscience dans notre hôpital à Allonnes que l'on risque d'avoir des patients qui ne pourront pas être pris en charge par le centre hospitalier du Mans, faute de lits, faute de moyens. Et là notre colère qui est assez confinée depuis des années, qui est un peu refoulée, explose à ce moment là. Et comme on ne peut pas manifester, on choisit une expression visuelle. Des photos comme méthode d'expression et qui a rencontré un engouement au delà de ce qu'on imaginait".