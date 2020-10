Coronavirus : les stratégies et lieux de dépistage du Covid-19 en PACA

En PACA, plus de 75.000 tests Covid-19 sont réalisés chaque semaine. Ces tests permettent d'identifier les personnes positives et surtout les asymptomatiques afin de les isoler et d'éviter la transmission du virus. Après deux semaines de baisse des personnes dépistées, ce taux est actuellement en légère hausse.

Comment se faire dépister en PACA ?

dans les laboratoires de ville ;

lors d'une opération ponctuelle de dépistage (barnums, bus itinérants, chapiteaux...)

Tous les sites de prélèvements de tous les laboratoires sont accessibles sur sante.fr.

Les barnums ont été mis en place pour faciliter l'accès au dépistage. Pour fluidifier l'accès aux tests, l'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur a organisé, en lien avec les laboratoires de la région, les mairies et les préfectures, la mise en place de barnums de dépistage.

Dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes - ARS PACA

Dans les Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône - ARS PACA

Dans le Var

Var - ARS PACA

En Vaucluse

Vaucluse - ARS PACA

Des tests antigéniques pour des résultats plus rapides

Plus rapides que les tests RT-PCR, les tests antigéniques pourraient désengorger les laboratoires en réduisant les délais pour se faire tester et pour recevoir ses résultats. Ces tests seront déployés en dehors des laboratoires, sous forme de test rapide d'orientation diagnostique (Trod), dans un premier temps par des opérations d'expérimentations. Les résultats sont fournis en 15 minutes.