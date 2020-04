Coronavirus : les supermarchés sarthois priés de renforcer leur sécurité sanitaire

Le préfet de la Sarthe appelle les supermarchés à faire preuve d'une plus grande vigilance pour lutter contre la propagation du coronavirus. "Dans certains commerces, ont été constatés une affluence non régulée et des comportements inappropriés de la clientèle ne permettant pas le respect des gestes barrières et de la distanciations sociale", indique la préfecture dans un communiqué.

Par un arrêté en date du 15 avril 2020, le préfet de la Sarthe demande aux gestionnaires des supermarchés de fixer eux-même le nombre de maximum de personnes pouvant être accueillies en même temps "en tenant compte des mesures de distanciation à mettre en œuvre et de la configuration de leur établissement". Le représentant de l’État dans le département demande à ces gestionnaires d'assurer le contrôle de ces mesures.

Affichage obligatoire

Le préfet de la Sarthe demande, en outre, aux responsables des supermarchés du département d'afficher les mesures prises à l'entrée de leurs établissement, "afin d’assurer la bonne information de tous". Le communiqué de la préfecture précise que "les mesures permettant d'assurer la distanciation sont précisées, qu'il s'agisse des circulation ou des queues à l'entrée ou à la caisse".