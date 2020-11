Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, le taux d'incidence du Covid-19 dans le Berry n'augmente plus à toute vitesse, comme c'était le cas au mois d'octobre. Ce taux est stable dans le Cher ces derniers jours, il est même en baisse dans l'Indre.

Coronavirus : les taux d'incidence de l'Indre et du Cher ont cessé d'augmenter

Pour la première fois depuis la mise en place du reconfinement, le taux d'incidence a baissé dans l'Indre et a cessé d'augmenter dans le Cher.

L'augmentation jusque-là exponentielle du taux d'incidence de l'épidémie de Covid-19 a enfin cessé en Berry. Après un mois d'octobre qui a vu les indicateurs se dégrader fortement jusqu'à entraîner la mise en oeuvre d'un reconfinement sur l'ensemble de la France, le nombre de cas pour 100.000 habitants s'est stabilisé début novembre dans le Cher et a même baissé dans l'Indre.

Au 3 novembre 2020, le taux d'incidence est de 349,9 dans le Cher alors qu'il était à 349,2 trois jours plus tôt. Dans l'Indre, le taux d'incidence a même baissé de plus de vingt points, passant de 201,3 à 179,1 sur cette même période.

Cette tendance se constate également sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Le taux d'incidence du Loiret est en baisse, passant de 391,3 à 348,1. Il se situe maintenant en-dessous du taux d'incidence du Cher, seul département de la région à ne pas connaître de véritable baisse de cet indicateur.

En revanche, le nombre de personnes hospitalisées pour cause de Covid-19 continue de grimper en Berry. 21 patients supplémentaires ont été hospitalisés dans le Cher ces dernières 24 heures et deux de plus dans l'Indre. Le nombre de personnes en réanimation reste lui stable. Elles sont toujours 15 en Berry au 3 novembre.