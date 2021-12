Coronavirus : le taux d'incidence explose chez les jeunes Bretons

Dans quelle tranche d'âge le virus circule-t-il le plus en Bretagne ? Selon le site CovidTracker, ce sont les Bretons âgés de 20 à 29 ans qui se contaminent le plus en cette fin d'année 2021.

En effet, le taux d'incidence est particulièrement élevé parmi cette tranche d'âge. Il est deux à trois fois supérieur à la moyenne dans certains départements.

Ce mercredi 29 décembre, il atteint ainsi 854 cas pour 100.000 habitants dans le Finistère (contre 332 en moyenne), 700 pour 100.000 dans les Côtes d'Armor (contre 227 pour 100.000 en moyenne dans le département), et même 1000 cas pour 100.000 dans le Morbihan. Cela signifie donc qu'un jeune sur 100 a été contaminé par le Covid en une semaine dans ce département. Parmi les quatre départements bretons, l'Ille-et-Vilaine est le plus touché, 1331 cas pour 100.000 entre le 19 et le 25 décembre.

La hausse la plus forte chez les 20-29 ans

Autre particularité : c'est chez les jeunes adultes que le taux d'incidence a le plus augmenté par rapport à la semaine précédente en Bretagne. Il a ainsi été multiplié par deux dans les Côtes d'Armor parmi les 20-29 ans entre le 12 et le 19 décembre, alors qu'il n'augmente que de quelques points dans les autres catégories de la population, et qu'il est même en baisse chez les enfants de moins de 9 ans. Le taux d'évolution est même de 163% en Ille-et-Vilaine en une semaine dans cette tranche d'âge.

C'est chez les jeunes adultes que le taux d'incidence est le plus élevé dans les Côtes d'Armor selon le site Covid Tracker - Capture d'écran - Covid Tracker

On observe le même phénomène dans le Morbihan et le Finistère, où le taux d'incidence a été multiplié par deux et demi chez les 20-29 ans, alors qu'il est en baisse parmi plusieurs autres tranches d'âge. C'est chez les plus de 80 ans que le taux d'incidence est le plus faible dans tout l'Ouest breton.

Dans l'ensemble, le taux d'incidence baisse très légèrement en Bretagne. Il atteint désormais 399 cas pour 100.000 habitants, contre 414 pour 100.000 la semaine précédente, et reste bien en dessous de la moyenne nationale.