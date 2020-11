Coronavirus : à Strasbourg, les tests antigéniques dans un Ehpad pour "réagir le plus vite possible"

A l'Ehpad Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen, à Strasbourg, 200 tests antigéniques ont été livrés sur les 45.000 répartis au sein des 620 établissements du Grand-Est. Les dépistages ont commencé depuis près d'une semaine pour l'ensemble des 130 salariés. Même procédé que les tests PCR, par un frottis nasopharyngé, à la grande différence que là, les résultats sont obtenus au bout d'un quart d'heure.

Rompre au plus vite les chaînes de contamination

"Réagir le plus vite possible et sérier les cas potentiels et ensuite échafauder des pistes pour savoir d'où vient le virus", détaille Christophe Mechine, directeur de l'Ehpad. La priorité est d'empêcher que le coronavirus ne passe des salariés aux résidents, des personnes souvent à risque face à la maladie.

à lire aussi Guebwiller : une quarantaine de cas de Covid détectés dans une maison de retraite

"Cela me rassure, déjà pour la sécurité des résidents et puis pour nous même, on a beau faire attention, on peut rentrer en contact avec quelqu'un", explique Nathalie, l'une des aides soignantes de la maison de retraite.

Comme elle, l'ensemble des salariés va devoir se plier au dépistage par test antigénique. "Toutes les personnes qui sont amenées à croiser un résident doivent être tester pour avoir une veille en permanence sur l'ensemble des salariés", ajoute Christophe Mechine. Une démarche qui rassure également les familles des quelques 150 résidents.

Privilégier la rapidité du diagnostique

Ces tests au coronavirus vitesse éclair ont tout de même un défaut : leur fiabilité plafonne à 70%. Mais pour le docteur Sébastien Wolff, médecin qui assure le dépistage dans l'Ephad, la rapidité prime : "On privilégie la rapidité de diagnostique par rapport à la certitude absolue. Chez les personnes âgées, vu la gravité potentielle de l'évolution de la maladie, on maintient le test PCR."

à lire aussi Coronavirus : tous les Ehpad de France équipés en tests antigéniques d'ici la semaine prochaine

Les tests antigéniques sont également disponibles pour les personnes âgées de moins de 65 ans auprès des médecins libéraux, des infirmières et des pharmacies