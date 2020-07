Coronavirus : les voyageurs en provenance de seize pays à risque seront systématiquement testés

Les voyageurs en provenance de seize pays où la circulation du coronavirus est "particulièrement forte" seront obligatoirement testés à leur arrivée sur le sol français, a annoncé le Premier ministre ce vendredi, lors d'un déplacement à l'aéroport de Roissy. "Dans un certain nombre de pays, l'accès aux tests est difficile", a expliqué Jean Castex pour justifier la mise en place de ce dispositif "dans les jours qui viennent et au plus tard, au 1er août". Les personnes testées positives feront l'objet d'une quatorzaine. Les Etats-Unis et l'Algérie font partie des pays concernés, la liste complète n'a pas encore été communiquée.

Le Premier ministre a précisé que cela ne concernait pas un "flux massif" de voyageurs, dans la mesure où seuls les citoyens français et les étrangers ayant une résidence en France, sont autorisés à venir en France.

Les Français invités à ne pas se rendre en Catalogne

Le Premier ministre a également invité les Français à ne pas se rendre en Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, en raison de la recrudescence de l'épidémie de coronavirus. "Nous recommandons vivement aux Français d'éviter de se rendre, tant que la situation sanitaire ne s'améliore pas" en Catalogne, a-t-il déclaré. "Nous sommes en discussion avec les autorités espagnoles et catalanes pour que celles-ci veillent à ce que, dans l'autre sens, les flux soient les plus limités possibles", a-t-il ajouté.