Coronavirus : les tests remboursés même sans ordonnance, pompiers et aides-soignants autorisés à les réaliser

Pompiers, secouristes, aides-soignants ou encore étudiants en santé sont désormais autorisés à réaliser les prélèvements pour tester le coronavirus, selon un arrêté publié ce samedi au Journal officiel. L'objectif est de pallier le manque de bras dans les laboratoires.

Des délais d'attente trop longs dans certaines régions

L'arrêté précise la liste complète des professionnels autorisés à réaliser ces tests : les infirmiers diplômés d'Etat, les étudiants en odontologie, en maïeutique et en pharmacie, les aides-soignants, les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers et les secouristes des associations agréées de sécurité civile titulaires d'une formation adéquate aux premiers secours. Le gouvernement a déjà élargi la possibilité de faire les prélèvements, initialement réservée aux seuls biologistes médicaux, aux 40.000 techniciens de laboratoire.

Tous ces professionnels peuvent désormais pratiquer les tests virologiques PCR, qui permettent de déterminer si une personne est porteuse du virus grâce à un prélèvement par voie nasale. Les délais d'attente sont en effet trop longs dans de nombreuses zones, notamment en Île-de-France.

Et cette quasi-saturation pourrait s'accentuer par le renforcement du dispositif de dépistage dans les aéroport. Les voyageurs en provenance de 16 pays seront en effet testés à leur arrivé sur le territoire français. "Il faut beaucoup plus de gens pour faire les prélèvements. Si on veut contrôler l'épidémie il faut tester beaucoup plus largement la population", a estimé samedi sur Europe 1 l'épidémiologiste Catherine Hill, alors que la circulation virale est en "nette augmentation" selon la Direction générale de la Santé.

Remboursement du test même sans ordonnance

L'arrêté paru ce samedi au Journal officiel prévoit également que les tests, qui coûtent 54 euros, seront intégralement pris en charge par l'Assurance maladie, et ce, même sans ordonnance.

Enfin, le texte entérine aussi la distribution gratuite de 40 millions de masques aux Français les plus précaires. Une mesure qui a été annoncée par le ministre de la Santé Olivier Véran mercredi.