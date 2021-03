Coronavirus : les tests salivaires à l'école commencent ce jeudi en Mayenne

La campagne des tests salivaires dans les écoles commencent ce jeudi matin en Mayenne. L'école-test, c'est l'école Hilard à Laval : 110 enfants vont être testés sur 180 jusqu'à vendredi, avec le consentement des parents : "On s'y attendait et je pense qu'on va améliorer le taux de réponses favorables. Les parents d'Hilard ont répondu rapidement, 60% de réponses positives. Je m'attends à un taux semblable sur l'agglo lavalloise et ailleurs dans le département", souligne Denis Waleckx, le directeur académique, invité de la matinale de France Bleu Mayenne ce jeudi.

La campagne de dépistage cible deux zones du département où la circulation du virus est plus importante qu'ailleurs, en lien avec la Préfecture et les autorités sanitaires : Laval et sa périphérie, puis le nord-est dans les secteurs d'Evron et de Pré-en-Pail-Saint-Samson.

Ces tests salivaires nécessitent de récupérer la salive des enfants via un crachat dans un flacon ou, chez les plus petits, via une pipette sous la langue. Mais il faut attendre au moins 30 minutes entre le dernier repas, la dernière boisson ou le dernier brossage de dents et le test.