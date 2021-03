Coronavirus : les tests salivaires arrivent dans des écoles de l'Yonne

Pour l'instant, seuls deux établissements sont concernés dans l'Yonne : l'école maternelle et élémentaire Courbet à Auxerre et le collège et lycée Jeanne d'Arc à Avallon. Mais l'enjeu est bien de les généraliser dans les écoles de l'Yonne.

Dans l'Yonne, seuls deux établissements pour l'instant vont proposer des tests salivaires à leurs élèves, cette semaine ou la semaine prochain : l'école maternelle et élémentaire Courbet à Auxerre et le collège-lycée Jeanne d'Arc à Avallon. Ils font partie d'une dizaine d'établissements tests dans l'académie de Dijon.

Des établissements de référence pour un suivi régulier

L'idée est d'organiser un suivi des élèves dans ces deux établissements, avec des prélèvements salivaires tous les quinze jours. L'avantage de ces tests, c'est qu'ils ne sont pas intrusifs, il suffit de déposer la salive dans un flacon. Ils se font uniquement avec l'accord des parents. Et les premiers retours sont très positifs nous dit la responsable du groupe Jeanne d'Arc, Elodie Bournissien : "un jour après avoir envoyé le questionnaire aux parents d'élèves, plus de la moitié ont répondu de manière positive. Pour l'instant, cela fait une petite centaine et il y a eu des refus pour seulement deux élèves. Le fait que ce soir un test salivaire, c'est évidemment beaucoup plus acceptable. Donc je suis plutôt confiante pour la suite."

Pourquoi seulement deux établissements sont-ils concernés dans l'Yonne ? Copier

Une généralisation souhaitée dans les autres écoles

Au-delà de ces deux établissements de référence, il est bien question de déployer des tests en grand nombre, comme l'indique le directeur académique de l'Yonne, Vincent Auber : "ces tests salivaires ont vocation à être étendus très rapidement, au plus grand nombre possible d'élèves de l'élémentaire en particulier." Mais qui sera chargé de recueillir la salive des enfants ? Certainement pas les enseignants estime Lucas Romain, du syndicat Force Ouvière : "on est formellement opposés à la participation des enseignants à ces missions qui sont un acte médical pour lequel les enseignants ne peuvent endosser cette responsabilité."

Un laboratoire bourguignon mobilisé

Dans l'Yonne, c'est le laboratoire Biogroup basé à Dijon qui sera chargé d'analyser les tests. Norbert Desbiolles est biologiste et il se veut rassurant pour les enseignants : "on ne laissera évidemment jamais les enseignants tout seuls, complètement abandonnés, en leur envoyant par la poste des flacons pour faire des recueils. On sera toujours là, à chaque fois."

Des besoins importants en moyens humains

Mais il y a plus de 400 écoles dans l'Yonne. Johann Gout, du syndicat enseignant SNUIPP-FSU ne voit pas comment pourraient avoir lieu des tests massifs : "soit il y a un élément que je ne comprends pas, soit il y a quelque chose qui n'est pas réalisable. Un seul laboratoire, quand on voit l'étendue de notre département, je ne vois pas comment les 400 écoles pourraient bénéficier de ces tests. A mon avis, il y a une différence entre l’objectif qui est visé et les moyens dont on dispose pour l'atteindre."

"On a une vraie crainte sur la capacité de la médecine scolaire à suivre le déploiement de ces tests salivaires" - Johann Gout, SNUIPP-FSU 89 Copier

La direction académique a fait savoir qu'elle comptait s'appuyer sur la médecine scolaire pour déployer ces tests salivaire et qu'elle allait recruter des contractuels pour appuyer les équipes médicales.