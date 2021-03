En Haute-Savoie, les premiers tests salivaires seront effectués dans des écoles et collèges Seyssel, Saint-Jeoire, Cluses, Abondance et Cran-Gevrier. En Savoie ce sera à Yenne, Modane, Lanslebourg et Lanslevillard.

Coronavirus : les tests salivaires débutent dans les écoles et collèges de Savoie et Haute-Savoie

Cette 1 ère semaine de mars débutent des tests COVID salivaires et PCR dans les établissements scolaires de Savoie et Haute-Savoie.

Dans les écoles primaires et collèges, la campagne de tests salivaires annoncée par le ministre de l'Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, commence ce mardi en Haute-Savoie et jeudi en Savoie, sous deux modes différents .

Tests ponctuels à Seyssel, Saint-Jeoire et Yenne

Des tests ponctuels d'abord, dans des territoires et écoles déterminés avec l'ARS, l'Agence Régionale de Santé selon trois critères : la circulation du virus, la présence de variants et la fermeture d'une classe ou d'une école. En Savoie, ces tests ponctuels seront effectués jeudi dans les écoles élémentaire et maternelle de Yenne. En Haute-Savoie à Seyssel et Saint-Jeoire.

10 établissements pilotes avec tests tous les 15 jours

En parallèle de ces tests salivaires ponctuels, au niveau de l'académie est entamée une étude statistique sur l'évolution de l'épidémie avec 2 établissements sélectionnés dans chacun des 5 départements. En Savoie Cela concerne le collège de Modane et les écoles de Lanslebourg et Lanslevillard en Maurienne où une famille entière, 2 parents et 3 enfants sont positifs au variant sud-africain. En Haute-Savoie sont impliqués le collège Beauregard de Cran-Gevrier, le collège d'Abondance et l'école les éwues 2 de Cluses. Dans tous ces établissements, les enseignants, et agents volontaires ainsi que les élèves avec autorisation parentale seront testé tous les 15 jours jusqu'à la fin du mois de mai.

Dans les lycées et CFA nouvelle campagne de tests PCR

Par ailleurs, dans les lycées et les centres d'apprentissage, la région AURA entame ce lundi une nouvelle campagne de tests PCR et une opération dite "sentinelle" pour suivre dans une 20 aine d'établissements des 5 départements la situation épidémiologique.