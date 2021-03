Coronavirus : les tests salivaires vont commencer dans plusieurs écoles de l'académie de Strasbourg

La campagne de dépistage du coronavirus via des tests salivaires va commencer dès la semaine de la rentrée dans l'académie de Strasbourg. Et cela dans 30 écoles du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en Alsace

C'est la rentrée scolaire ce lundi matin en Alsace après deux semaines de vacances d'hiver souvent studieuses, épidémie de Covid-19 oblige. Le gouvernement veut renforcer les opérations de tests pour tenter de casser les chaînes de transmission à l'école. Alors plus de 8.000 tests PCR salivaires vont être déployés dès la semaine de la rentrée dans l'académie de Strasbourg à destination des personnels des écoles et des élèves volontaires.

Les tests commenceront en fait dès jeudi 11 et vendredi 12 mars dans 30 écoles maternelles et élémentaires alsaciennes. 19 dans le Bas-Rhin, 11 dans le Haut-Rhin. L'idée est de proposer un test par la salive, beaucoup moins invasif que ceux qui passent par le nez.

Recherche des variants

Et cela à destination d'élèves plus jeunes que les collégiens et donc plus sensibles. Tous les élèves y auront droit sous réserve de l'accord des parents et de la fourniture de tous les papiers nécessaires (autorisation des parents, photocopie de la carte vitale).

Mais aussi tous les personnels volontaires des écoles concernées pourront se faire prélever. Les prélèvements seront effectués par des professionnels de santé, de laboratoire, ou par des médiateurs "Lutte Anti Covid" formés pour cela. Il y en a 60 ans dans l'académie, souvent des étudiants.

Ce sont les laboratoires partenaires qui fourniront le matériel nécessaire. Ils analyseront ensuite les prélèvements. En cas de test positif les variants du virus seront systématiquement recherchés.

Voici la liste des écoles concernées par les tests salivaires durant la semaine de la rentrée :

Ecoles du Bas-Rhin

Ecole élémentaire Clair de Lune WINGERSHEIM

Ecole élémentaire de Drusenheim DRUSENHEIM

Ecole maternelle Molière DRUSENHEIM

Ecole élémentaire Sainte Aurélie STRASBOURG

Ecole maternelle Sainte Aurélie STRASBOURG

Ecole maternelle Scheppler STRASBOURG

Ecole élémentaire Romains STRASBOURG

Ecole élémentaire Robertsau STRASBOURG

Ecole maternelle Robertsau STRASBOURG

Ecole élémentaire Niederau STRASBOURG

Ecole maternelle Niederau STRASBOURG

Ecole maternelle Branly STRASBOURG

Ecole élémentaire Branly STRASBOURG

Ecole élémentaire Schickele MUTZIG

Ecole élémentaire Hoffen MUTZIG

Ecole élémentaire Rohan MUTZIG

Ecole primaire Simone Veil LINGOLSHEIM

Ecole maternelle Mésanges LINGOLSHEIM

Ecole primaire du Centre ILLKIRCH

Ecoles du Haut Rhin