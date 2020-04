Coronavirus : les tribunaux normands au ralenti pendant la crise sanitaire

En Normandie comme ailleurs, les tribunaux sont fermés au public depuis le 16 mars dernier, dans le contexte de la crise sanitaire. Dans les juridictions, le personnel est réduit au strict minimum et l'activité judiciaire limitée aux affaires les plus graves. Illustrations à Rouen.

La Ministre Nicole Belloubet l'a annoncé le 16 mars dernier, les tribunaux judiciaires, de grande instance, d'instance, de commerces ainsi que les conseils de prudhommes sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Depuis, l'activité judiciaire est réduite aux "contentieux essentiels", à savoir les affaires les plus graves, les décisions concernant les mesures de détention provisoire, et les urgences en matière de protection des mineurs. Le reste attendra la fin des mesures de confinement. La plupart des magistrats, greffiers et personnels judiciaires travaillent à distance. Au tribunal de grande instance de Rouen, par exemple, on ne croise plus grand monde dans les couloirs. "On est 9 magistrats présents sur les 39 habituellement, une dizaine de greffiers sur les 180 et pour les magistrats du Parquet, à peu près 25% de l'effectif est présent" explique Valérie Delnaud, la présidente du tribunal de grande instance de Rouen. Les autres travaillent à distance.

Tolérance zéro pour les violences conjugales

Seules les audiences concernant la protection des mineurs, la détention provisoire ou les affaires pénales les plus graves se tiennent en ce moment. Les atteintes aux personnes font l'objet d'une attention toute particulière, "dont les violences conjugales qui sont toujours un axe prioritaire de la politique pénale" indique le Procureur de la République de Rouen Pascal Prache. Comme avant la crise sanitaire, les auteurs de ces agressions sont placés en garde à vue, déférés au Parquet et jugés en comparution immédiate. Les deux audiences hebdomadaires consacrées aux violences intra-familiales sont ainsi maintenues.

Toutes les autres audiences sont reportées, sine die. C'est le cas des procès d'assises, des audiences correctionnelles, et des audiences civiles, qui jugent les divorces notamment. Les affaires familiales constituent la majeure partie de l'activité judiciaire des tribunaux.

Des délais de jugement encore rallongés

En la matière, le report des audiences, "c'est catastrophique" estime Marie Savoye, avocate au barreau de Rouen et spécialiste en droit de la famille. Les délais de jugement atteignent déjà dix mois en temps normal à Rouen. "Je pense à mes clients dont on ne résout pas les problèmes et qui sont dans une situation très difficile de promiscuité et de confinement". Marie Savoye craint évidemment une recrudescence des violences conjugales dans ce contexte. En réalité, le Parquet de Rouen n'a pas noté une hausse significative de ces agressions, pour l'instant.

Quoiqu'il en soit, il faudra bien reprogrammer ces audiences à la fin du confinement. Un vrai casse-tête pour les chefs de juridictions qui avaient déjà dû en reporter un certain nombre pendant la grève des avocats contre la réforme des retraites depuis le mois de janvier. La grève a été suspendue dès le début de la crise sanitaire, mais la situation actuelle fragilise encore un peu plus les cabinets d'avocats, déjà éprouvés par plusieurs semaines de mobilisation.