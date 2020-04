Coronavirus : les urgences cardiaques restent une priorité au CHU de Nîmes

Les pathologies cardiovasculaires représentent la deuxième cause de mortalité en France. Mais depuis le début du confinement, "on constate une baisse très importante (-40%) des infarctus et des urgences cardiologiques, indique le Pr Guillaume Cayla, chef du service de cardiologie du CHU de Nîmes. De nombreux patients arrivent en cardiologie avec à un stade d'infarctus avancé or il s'agit d'une maladie qui doit être prise en charge très rapidement pour éviter les dégâts musculaires cardiaques irréversibles."

"Je suis un malade cardiaque chronique, j’appelle mon cardiologue si je ne me sens pas bien"

La raison principale de cette baisse, c'est probablement la peur d’appeler le 15 (peur de déranger les services d’urgence, peur du Covid-19 aux urgences ou en hospitalisation.) Mais le CHU veut rassurer les patients. Il rappelle que les différent services se sont organisés (SAMU, urgences et service de cardiologie), la prise en charge des urgences cardiaques est assurée et sécurisée, les patients et les soignants sont systématiquement équipés de masques pendant les interventions.

Au CHU de Nîmes, des circuits sont dédiés aux patients non-Covid, de manière à éviter que les patients se croisent. Les maladies cardiaques chroniques sont suivies et prises en charge pour repérer tout signe d’aggravation. Les traitements chroniques doivent aussi être poursuivis. "Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de son cardiologue habituel. Nous sommes tous mobilisés pour pouvoir accueillir les patients en toute sécurité", rappelle le Pr Cayla.