Coronavirus : les urgences dentaires saturées dans les Pyrénées Atlantiques

Les cabinets dentaires sont fermés depuis le début du confinement. Les chirurgiens-dentistes ont interdiction de recevoir leurs patients sauf en cas d'urgence et s'ils sont de garde. Dans le département, le numéro d'urgence reçoit plus de 140 appels par jour, tous ne peuvent pas être traités.

"Ce sont des appels de patients parfois désespérés" qui arrivent sur le numéro des urgences dentaires à Pau reconnaît tristement Pierre Loumé, chirurgien dentiste à Saint-Jean-de-Luz. Il assure régulièrement à Pau la permanence téléphonique mise en place par l'Ordre départemental des chirurgiens dentistes des Pyrénées Atlantiques . Elle fonctionne 7j/7 de 9h à 12h et de 14h à 17h mais elle est constamment saturée.

140 appels par jour

Comment expliquer que la ligne des urgences soit constamment occupée ? Le Dr Pierre Loumé en donne une raison toute simple, "c'est un problème essentiellement technique. Malheureusement, on n'a pas comme le SAMU, un système d'urgences très éprouvé pour faire face à une telle avalanche d'appels. Il y en a jusqu'à 140 par jour. Nous n'avons pas hélas de système de double appel ce qui nous restreint pour répondre."

" De Pau à Hendaye et de Saint Palais à Bayonne, des dentistes sont chaque jour de garde"- Dr Pierre Loumé Copier

Obligation de répondre aux patients

Les 700 praticiens du département "ont l'obligation de répondre à leurs patients" insiste Pierre Loumé, "les dentistes doivent prendre leurs patients au téléphone et les aiguiller selon les cas. S'ils jugent que leur patient doit être soigner au plus vite, ils leur indiquent le dentiste de garde le plus proche. Une douzaine de dentistes sont chaque jour de garde sur tout le département dans un rayon restreint pour pouvoir recevoir les patients le plus rapidement possible." Les Centres mutualistes refusent, semble-t-il, d'assurer cette continuité des soins ce que déplore l'Ordre départemental des chirurgiens-dentistes.

Les patients ne doivent pas se croiser

Pour respecter les règles sanitaires, les patients en arrivant sur le parking du cabinet du dentiste de garde doivent rester dans leur voiture. Appeler le dentiste qui leur donne le feu vert pour entrer afin de ne pas croiser d'autres patients. Les soins possibles sont restreints sachant que les assistant-e-s dentaires ne sont pas autorisé-e-s à travailler durant le confinement.

Le numéro des urgences dentaires dans les Pyrénées Atlantiques est le : 05 59 80 12 11

Un chirurgien-dentiste régulateur vous répondra et vous indiquera le praticien de garde le plus proche de votre domicile.