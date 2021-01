Coronavirus : les vaccinations s’enchaînent au parc des expositions de Fribourg, en Allemagne

Alors que les critiques se multiplient en France sur les lenteurs de la vaccination. En Allemagne, à Fribourg, au parc des expositions, les plus de 80 ans et le personnel soignant se font vacciner depuis le 27 décembre. Une vaccination bien organisée, dans plus de 6.000 mètres carrés de bâtiment.

A quelques kilomètres de l'Alsace, en Allemagne, la campagne de vaccination est lancée dans les grands centres. A Fribourg, au parc des expositions, les plus de 80 ans et les soignants peuvent se faire vacciner.

Ils sont d'ailleurs plus de 2.000 à avoir subi une première injection, depuis l'ouverture des lieux, le 27 décembre dernier. Plus d'une centaine de personnes, médecins, infirmiers travaillent sur ce centre de vaccination de Fribourg

Organisation millimétrée

Dans ce grand espace de 6.000 mètres carrés, tout est fait pour que personne ne se croise. Le parcours est fléché et ce sont les plus de 80 ans et les soignants qui passent à la vaccination.

Dés l'arrivée : c'est prise de température et vérification des convocations. Il y a aussi un petit entretien, pour vérifier qu'il n'y aura pas de complication éventuelle avec le vaccin.

Entretien avant la vaccination © Radio France - Guillaume Chhum

"On pose des questions pour savoir si la personne a le Covid ou si elle a été en contact avec le covid et après, on a le droit de rentrer", explique Franck Uekermann, le responsable de la logistique.

Vaccin préparé sur place

Les vaccins sont préparés sur place, avant l'injection. La durée totale dure une trentaine de minutes, depuis l'entrée dans le parc des expositions, jusqu'à la sortie et la vaccination. Une fois le vaccin injecté, les personnes sont invitées à patienter une quinzaine de minutes dans une grande salle, pour savoir si des effets secondaires se développent.

La préparation des doses de vaccin se fait sur place © Radio France - Guillaume Chhum

"Je me suis fait vacciné pour la sécurité, pour ne pas être malade. Maintenant, je me sens plus en sécurité", explique cet octogénaire. Les responsables du centre de vaccination du parc des expositions de Fribourg expliquent pouvoir vacciner plus de 2.000 personnes par jour.

"Un exemple pour la France ", pour le député de Colmar Yves Hemedinger

Pour le députe de Colmar, Yves Hemedinger : " En France, nous avons une bureaucratie très lourde avec les Ars. Ici en Allemagne, les vaccinations sont faîtes à l'initiative des communes et ça fonctionne beaucoup mieux. On vaccine ici à Fribourg, beaucoup plus que dans toute la France pour l'instant, c'est incroyable," commente l'élu Colmarien qui a fait le déplacement ce lundi en Allemagne.