Coronavirus : "les vaccinodromes sont de la poudre aux yeux", selon le président des pharmaciens du Bas-Rhin

"De la poudre aux yeux" : Alain Boetsch, le président de la chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin ne mâche pas ses mots quand France Bleu Alsace lui demande en ce mercredi 24 mars ce qu'il pense des vaccinodromes promis par le gouvernement. "Les médecins et les pharmaciens ne sont pas livrés en vaccins. Il s'agit d'effets d'annonce qui ne seront pas suivis de faits réels. Si c'était possible, donnez les vaccins aux médecins et aux pharmaciens, nous sommes prêts à faire le travail." Alain Boetsch conclut qu'il est "inutile de faire monter de grosses structures et de faire déplacer les gens alors que les médecins et les pharmaciens sont des structures de proximité."

"Je suis fâché, parce que ces vaccinodromes, ce n'est que de la poudre aux yeux", explique le président de la chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin. Copier

Des doses supplémentaires dans les pharmacies dans 15 jours

Dans le Bas-Rhin, la vaccination peut enfin commencer dans les pharmacies le 24 mars après l'arrivée de quelques doses. Mais le nombre est limité pour l'instant. Une vingtaine de personnes pourront être vaccinées dans chaque officine volontaire. Le président de la chambre syndicale des pharmaciens du Bas-Rhin n'attend pas de nouvelles livraisons avant une quinzaine de jours. Dans le Haut-Rhin, les livraisons de vaccins dans les pharmacies ne sont pas encore arrivées à la date du 24 mars.