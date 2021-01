Coronavirus : faute de vaccins "on va devoir sélectionner les soignants" dénonce une infirmière alsacienne

L'Ordre des médecins souhaite ce mardi accélérer la vaccination de "tous les soignants". Dans les faits, en Alsace des doses prévues pour le personnel du centre hospitalier de Molsheim vont être envoyées vers des centres pour le grand public selon une infirmière interrogée par France Bleu Alsace.

L'infirmière dénonce une mascarade

"On a insisté pour cette vaccination, on a rempli un document et on se retrouve à attendre en sachant qu'on est en service tous les jours !" regrette Sabine Lebrun, membre du syndicat CFTC Santé au centre hospitalier de Molsheim "les plus de 75 ans vont bénéficier des vaccins prévus pour les soignants, ça me met en colère! C'est une mascarade, c'est mal organisé! On n'est sûrement pas les seuls dans ce cas. On va devoir sélectionner les soignants" confie avec colère la syndicaliste.