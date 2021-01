Coronavirus : les vaccins sont arrivés dans les Landes, les injections débutent

La vaccination contre le coronavirus a débuté ce jeudi 7 janvier dans les Landes, à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Ces premières injections donnent le top départ d'une campagne de vaccination qui va concerner les Ehpad mais aussi les personnes âgées à domicile dans le courant de ce mois de janvier. Dans un premier temps, 500 doses de vaccin ont été reçus cette semaine dans les Landes et une plus grosse livraison - 5000 doses - est attendue la semaine prochaine.

Un vaccin administré ce jeudi à l'hôpital de Mont-de-Marsan © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Ce jeudi, ce sont des agents de l'hôpital de Mont-de-Marsan qui ont été vaccinés. Tous les professionnels de santé hospitaliers de plus de 50 ans sont prioritaires, et peuvent demander à être vaccinés dès maintenant, ainsi que ceux de moins de 50 ans ayant des facteurs de risque (obésité, insuffisance cardiaque, diabète, etc.). Pour cela un centre de vaccination a été ouvert au sein même de l'hôpital de Mont-de-Marsan.

Premier jour de vaccination à l'hôpital de Mont-de-Marsan Copier

Dès la semaine prochaine, deux autres centres de vaccination ouvriront au sein des hôpitaux de Dax et de Saint-Sever. Ces centres de vaccination ne sont pas ouverts au grand public ; ils sont réservés au personnel de l'hôpital (soignants, personnel administratif, technique, etc.).

La vaccination va débuter dans les Ehpad

Ce vendredi la vaccination va débuter dans 3 Ehpad des Landes : l'Ehpad du Pays d'Albret de Labrit, l'Ehpad A Noste de Onesse-Laharie et l'Ehpad Le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul. A partir de la semaine prochaine, d'autres Ehpad seront concernés par la vaccination, précise l'ARS, l'agence régionale de santé.

Dans le même temps, dans les prochains jours, des personnes âgées, habitant à domicile, pourront également être vaccinés, chez leur médecin traitant, ou dans des centres de vaccination qui doivent ouvrir prochainement dans les Landes selon l'ARS.