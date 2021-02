Coronavirus : le respect des gestes barrières fait chuter les ventes de médicaments sans ordonnance

Avec le respect des gestes barrières, les Français ont contracté moins de virus saisonniers et donc acheté moins de médicaments sans ordonnance, selon le baromètre annuel de fabricants français diffusé ce jeudi.

Moins de médicaments sans ordonnance mais plus de dispositifs médicaux ou de compléments alimentaires : les habitudes des Français ont changé en 2020, selon le baromètre annuel de l'association française des fabricants du secteurs (Afipa) diffusé jeudi 4 février. Selon eux, les ventes de médicaments sans ordonnance ont reculé de 9,4% par rapport à 2019 alors qu'elles avaient déjà accusé une baisse de 4% cette année-là par rapport à 2018.

Plus de compléments alimentaires vendus

En effet, selon l'Afipa, les confinements et le respect des gestes barrières (port du masque, distanciation sociale, tousser ou éternuer dans son coude...) ont entraîné une baisse des pathologies saisonnières comme la grippe, la gastroentérite ou encore le simple rhume. Les Français ont donc acheté moins de médicaments sans ordonnance, comme ceux qui permettent par exemple d'agir sur les symptômes du rhume ou de limiter la toux.

A l'inverse, le recours aux dispositifs médicaux, un vaste marché qui va du bas de contention aux produits de cosmétologie, s'est accru. Les ventes ont ainsi grimpé de plus de 10%. Cette augmentation est surtout liée à l'explosion de la demande de produits d'auto-diagnostic (+86%), comme les thermomètres sans contact par exemple. On retrouve une évolution similaire pour les compléments alimentaires : leurs ventes ont augmenté de 1,4% sur un an mais cela bondit à 24% pour ceux qui visent à améliorer les défenses immunitaires.