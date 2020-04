Coronavirus : Les vétérinaires de l'Yonne se mobilisent

Les vétérinaires s'engagent aussi dans la lutte contre le Coronavirus.

En Bourgogne Franche Comté comme partout en France, ils ont été sollicités pour venir en aide, si besoin, et notamment en mettant à disposition du matériel utilisé pour les animaux qui peut s'adapter facilement à l'homme. Ce matériel sera très utile lors du pic de l'épidémie explique Marc Arbona vétérinaire à Avallon et représentant dans l'Yonne de l'ordre des vétérinaires."Nous avons dans nos cabinets, deux types d' appareils: les respirateurs utilisés lors des opérations, mais ils ne sont pas tous adaptables à l'homme car par exemple le poumon d'un chien ou d'un chat n'a pas la même taille que celui de l'homme. Mais surtout _les oxygénateurs ou concentrateurs_. Ces appareils permettent de concentrer l’oxygène et sont très facilement adaptables à l'homme. Ils pourraient être utilisés pour l'hospitalisation à domicile des personnes les moins touchées qui ont besoin d’oxygène et donc cela désengorgerait les hôpitaux". "

Marc Arbona, représentant de l'Ordre des vétérinaires dans l'Yonne Copier

Ces concentrateurs seraient aussi utiles dans les EPHAD" ajoute le président régional de l'ordre des vétérinaires. Gérard Vignault estime que dans la région Bourgogne France Comté , une centaine d'appareils ont été recensés. Les vétérinaires peuvent aussi mettre à disposition d'autres matériels comme les monitoring précise Gérard Vignault.

Une centaine d'appareils de cliniques vétérinaires recensés en Bourgogne Franche Comté pour venir épauler les praticiens dans la lutte contre le Coronavirus

Selon l'Union Nationale des Vétérinaires de France, 200 000 concentrateurs seraient disponibles immédiatement auprès des cabinets vétérinaires, des fabricants et revendeurs.

La France compte 16 000 vétérinaires dont une cinquantaine dans l'Yonne.

Par ailleurs en France, cinq mille vétérinaires auraient rejoint la réserve sanitaire.