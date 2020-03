Coronavirus : les villes de Moselle prennent leurs dispositions

Alors qu'Emmanuel Macron a notamment annoncé ce jeudi que les écoles, collèges, lycées et universités resteraient porte close dès ce lundi dans la lutte face au coronavirus, les communes de Moselle doivent désormais s'adapter. Au-delà des différentes mesures du Président de la République, les maires de différentes villes essayent d'aller plus loin pour protéger les habitants. Le point ville par ville.

Metz

Le maire socialiste Dominique Gros a souhaité aller plus loin que le président de la République. Il s'agit d'appliquer "une logique quasi-militaire". C'est pourquoi, en plus des écoles, crèches et garderies, les équipements sportifs (stades, piscines) ainsi que le bibliothèques, médiathèques et ludothèques vont rester porte-close dès ce lundi.

Et puisque tous les établissements scolaires seront fermés, certains d'entre-eux seront réquisitionnés ce lundi. Une service de garde va être assuré seulement pour les enfants de personnels soignants, qu'ils soient en hôpital, en Ehpad ou dans le privé. Le nombre exact d'enfants concernés sera connu ce dimanche, mais les soignants n'habitant pas à Metz peuvent aussi bénéficier de ce dispositif.

L'autre gros dossier sur la table concerne les élections municipales de ce dimanche. Comme le souhaitait Emmanuel Macron, elles seront maintenues dans une quarantaine de bureaux de vote à Metz. Les dispositions sont prises selon Dominique Gros qui convie donc tous les électeurs à se rendre aux urnes, y compris les plus de 70 ans, pourtant population à risque qui doit éviter les sorties. En parallèle, les services administratifs, les mairies de quartier et le centre communal d'action social restent ouverts. Il est simplement conseillé de repousser des démarches non-urgentes pour ne pas surcharger les points d'accueil.

Le Centre Pompidou ferme également ses portes à partir de ce vendredi soir, de même que le musée de la Cour d'Or. Et la marche pour le climat prévue initialement ce samedi est annulée.

Thionville

Les mesures sont moins drastiques du côté de Thionville. Ce lundi, les équipements sportifs resteront ouverts dans la ville. Ce qui n'est pas le cas en revanche du centre aquatique communautaire. Ce sont les activités culturelles qui en pâtissent le plus. Les activités du Conservatoire de Musique sont suspendues et le Puzzle ferme ses portes à partir de ce lundi. Le Musée de la Tour aux Puces, le LED et La Scala restent ouverts.

Concernant les seniors, la mairie a émis le souhait de ne pas isoler plus que de mesure les seniors. Les visites à domicile notamment sont maintenues, de même que la restauration à l'Espace Saint-Nicolas. En revanche, à l'ESN, les activités sont suspendues.

Le service public reste toujours accessible. Mais la mairie invite les habitants à effectuer leurs démarches à distance dans la mesure du possible. 80% d'entre-elles sont réalisables via l'application "Ville de Thionville" ou sur le site thionville.fr.

Sarreguemines

L'agglomération de Sarreguemines a décidé de réduire au maximum les risques. De nombreux établissements seront fermés dès ce samedi 14 mars. Voici la liste :

La piscine communautaire de Sarralbe.

Le centre Nautique de Sarreguemines.

Le Pôle école et le Centre Universitaire.

La crèche « La Bulle Enchantée » à Sarreguemines et la crèche l’« Atelier des Lutins » à Hambach.

La Médiathèque communautaire.

Les gymnases communautaires : Henri Nominé, Himmelsberg, Jean Jaurès, Jean-Jacques Kieffer à Sarreguemines et Val de Sarre à Grosbliederstroff.

Les animations de l'agglomération sont également annulées voire reportées dans la mesure du possible. Elle précise également qu'"aucune permanence de nos partenaires (ADIL, EIE, CALM et MOSA) ne sera assurée à compter du 14 mars 2020 dans la Maison de l’Habitat et de l’Urbanisme et ce également jusqu’à nouvel ordre".

En revanche, le temps de l'application des mesures d'Emmanuel Macron, les transports en commun urbains seront gratuits, mais l'accès se fera par les portes-arrières. De leur côté, les services administratifs et techniques de l’Agglo restent joignables, prioritairement par téléphone. L'accueil se fera toujours à la Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences, mais des poteaux et cordelettes serviront à garder au minimum un écart d'un mètre entre chaque personne.

Montigny-lès-Metz

Le maire de Montigny Jean-Luc Bohl a annulé tous les événements et les animations programmées entre le 16 et le 30 mars. Au cours de ce même laps de temps, de nombreux établissements publics seront fermés :

Stade Jean Kintzig

Stade du Canal

Gymnases Bernanos et Saint-Exupéry

Piscine et ses annexes

Ecoles maternelles et élémentaires et leurs annexes

Relais Parents Assistants Maternels

Crèches

Bibliothèque

Espace Europa

Atelier de Jean-Marie

La commune précise qu'en raison de la fermeture des écoles, la cantine et le périscolaire feront l'objet d'un remboursement a posteriori. Tout comme les activités "Aquasport" à la piscine municipale. L’Hôtel de Ville, la Mairie de Quartier et les Services Techniques Municipaux resteront, eux, ouverts.

Florange

A Florange, la ville est en train d'anticiper le manque à venir de personnel municipal. Environ la moitié d'entre-eux restera chez soi ce lundi pour s'occuper de leurs enfants. Concrètement, le maire Rémy Dick s'attend à quelques perturbations dans les services administratifs, notamment en ce qui concerne les démarches d'inscriptions dans les écoles de la commune. Pour ces dernières, la mairie indique qu'elles se feront de manière dématérialisée ou par rendez-vous. Concernant la garde des enfants, il est vivement conseillé, dans la mesure du possible, de les confier aux grands-parents.

A propos des seniors, ils sont invités à solliciter le Centre Communal d’Action Sociale pour demander le portage de repas à domicile. Le restaurant des Marguerites a été fermé. Toutes les activités seniors sont annulées ou reportées. De même que le loto de la fin mars ou le Forum Emploi prévu le 2 avril. Les personnes qui étaient visités à domicile seront en priorité appelées.

En outre, les piscines intercommunales (Florange, Serémange et Hayange) ainsi que l'Ecole de Musique seront fermées à partir de lundi. La mairie ajoute "La Passerelle sera donc fermée au public, le spectacle de ce vendredi soir et les suivants seront annulés jusqu'à nouvel ordre. La salle Aubépine dont la capacité est de 240 personnes ne pourra plus être louées pour les mariages ni pour les événements associatifs. La salle du centre social (capacité 99 personnes) et les salles églantine, coquelicot et musée dont la capacité est de 50 personnes restent accessibles sous la responsabilité des utilisateurs. Les Lotos, thé dansants et autres événements associatifs seront annulés ou reportés. Tous les événements sportifs de grande ampleur sont annulés également."

Saint-Avold

La commune de Saint-Avold sort du lot. Le maire André Wojciechowski a annoncé ce vendredi que, lundi, la ville accueillera les enfants dont les parents n'auront pas pu trouver la moindre solution pour les garder. Il s'agit cependant d'un dépannage qui n'aura lieu que ce lundi 16 mars, au-delà, les parents devront s'adapter.

Amnéville

A Amnéville, c'est carrément le pôle thermal qui ferme ses portes. Les curistes ont jusqu'à demain soir pour faire leur valise. Thermapolis et la Villa Pompéi ferment également. Les 437 salariés sont mis au chômage partiel.

Metz Métropole

Comme les communes, Metz Métropole a aussi pris la décision de fermer de nombreux établissements. Sont concernés dès ce lundi matin : le Conservatoire de Metz Métropole, le Complexe Sportif Du Val Saint Pierre à Jury ainsi que l'Ecole Supérieure d'Art de Lorraine. En revanche, plusieurs services publics restent ouverts : les transports en commun du réseau Le Met', le ramassage des déchets, la gestion de la voirie et de l'assainissement. Aussi, à partir de lundi matin, le pôle application des autorisations du droit des sols (instruction d'autorisations d'urbanisme) sera ouvert uniquement sur rendez-vous au 03 87 39 07 00.

Conseil départemental

En parallèle de toutes ces décisions, le conseil départemental de la Moselle va s'efforcer à conserver la continuité du service public. Les agents de l'Hôtel du département, des Centres Moselle Solidarité et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées resteront en poste.

Cependant, "les sites Passionnément Moselle ainsi que les archives départementales et le centre des archives industrielles et techniques de la Moselle sont fermés jusqu’à nouvel ordre".