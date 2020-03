Coronavirus : les visites à bord du paquebot Celebrity Apex annulées pour 15 000 personnes à Saint-Nazaire

Les visites à bord du Celebrity Apex, le paquebot de luxe en fin de construction aux Chantiers de l'Atlantique, prévues ce dimanche 8 mars sont annulées à cause des risques de propagation du coronavirus. 15 000 personnes, salariés des chantiers navals, des sous-traitants et leurs proches étaient invités. L'armateur américain Celebrity Cruises a demandé de tout annuler.

La livraison pourrait être avancée de quelques jours

La livraison du navire, programmée le 20 mars, pourrait également être avancée de quelques jours. Le bateau, long de 306 mètres, est quasiment achevé mais il reste des formalités administratives à régler comme l'immatriculation du paquebot. Par ailleurs, la mini-croisière des 500 personnes (salariés des Chantiers de l'Atlantique et leurs conjoints) qui devaient embarquer après la livraison est annulée, toujours à cause du coronavirus. Le bateau partira uniquement avec ses 1 300 membres d'équipage à bord. Le baptême du navire, prévu le 30 mars à Southampton en Angleterre est reporté et se déroulera plus tard aux Etats Unis, le pays de l'armateur Celebrity Cruises