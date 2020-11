Coronavirus : les visites à nouveau interdites au CHU de Dijon

Pour faire face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, le CHU de Dijon avait activé son plan blanc, le 20 octobre 2020. Trois semaines plus tard, mardi 10 novembre 2020, une nouvelle mesure est prise : les visites sont dorénavant interdites dans l'enceinte du CHU. "Afin d’assurer la sécurité sanitaire des patients et des équipes, les visites auprès des patients hospitalisés ne sont donc plus autorisées", écrit l'hôpital dans un communiqué. "Les familles et proches de patients hospitalisés sont invités à privilégier les échanges téléphoniques afin de maintenir le contact ou de rester en lien avec les équipes du service concerné", recommande l'établissement.

Des dérogations

"Seules quelques dérogations seront accordées pour des cas particuliers, sous réserve de l’accord des équipes médicales", précise le CHU, sans donner plus de détails sur ces exceptions. Il faudra une obtenir une autorisation, envoyée par mail ou par sms, et qu'il faudra présenter à l'entrée.

Pas de changements pour la maternité et l'hôpital d'enfants

Pour l'hôpital d’enfants, "les règles restent inchangées" indique le CHU : un seul visiteur - un parent - est autorisé. Idem pour la maternité, où un seul visiteur est autorisé - le conjoint ou la conjointe.

Le standard de l’hôpital est ouvert 7jours/7 et 24h/24 au 03 80 29 30 31.