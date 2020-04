Coronavirus : les visites de nouveaux autorisées dans les EHPAD, une décision saluée

Dès ce lundi, les visites sont de nouveaux autorisées dans les maisons de retraite et dans les établissements pour adultes handicapés, a annoncé le ministre de la santé, Olivier Véran. Elles étaient suspendues depuis plus d'un mois, depuis le 13 mars.

Il fallait que ça s'arrête

L'assouplissement du confinement pour les pensionnaires d'EHPAD est une bonne nouvelle selon Alexandre Meyer, directeur du 'Mas des Mimosas' à Pégomas dans les Alpes-Maritimes. " Nous émis l'hypothèse de prendre cette décision de notre côté car les personnes âgées, dépendantes chez nous et vulnérables subissent un isolement violent pour elle et il fallait que cela s'arrête". Bien sûr il garde en tête la part de risque. A quelques kilomètres, à Mougins, 36 des 109 résidents de l'EHPAD Korian La Riviera sont décédés après avoir contracté le coronavirus.

Une personne déprimée est sujette à l'immunodépression, c'est-à-dire que le corps est plus fragile

"La balance bénéfice/risque est constamment analysée, insiste Alexandre Meyer. Jusqu'à présent, le bénéfice était plus grand d'interdire les visites. Désormais, le bénéfice est inférieur au risque de contamination". Pour le directeur ce directeur d'EHPAD il ne faut pas négliger le poids de l'isolement sur la santé de ces personnes âgées. "Une personne déprimée est sujette à l'immunodépression, c'est-à-dire que le corps est plus fragile. On risque d'avoir ce qu'on appelle le syndrome de glissement : des personnes qui finissent par décéder de cet isolement... "

Alexandre Meyer, directeur de l'EHPAD Le Mas des Mimosas à Pégomas dans les Alpes-Maritimes Copier

Droit de visite sous conditions

Toutefois, le "droit de visite sera très encadré", précise Olivier Véran. Les familles pourront visiter un résident seulement s'il en fait la demande. Celui-ci ne pourra recevoir deux proches maximum, les contacts physiques sont toujours interdits. "Mais, il y aura un contact visuel", souligne le ministre de la santé. Il rappelle par ailleurs que 45% des EHPAD ont signalé au moins un cas de contamination au Covid-19.

L'établissement géré par Alexandre Meyer figure dans les 55% restants : aucun résident n'a été diagnostiqué positif au coronavirus à ce jour. "Notre EHPAD est sain et nous ferons en sorte qu'il le reste". Les gestes barrières seront également appliqués lors des visites. "Nous avons la chance de disposer d'un extérieur donc on peut y faire rencontrer les familles et les résidents, sans que les proches n'entrent dans l'établissement. C'est hors de question !"

Aucun cas de coronavirus n'a été détecté à ce jour, à l'EHPAD 'Le Mas des Mimosas' à Pégomas (Alpes-Maritimes Copier