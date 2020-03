Coronavirus : les visites interdites à l'hôpital de Montélimar à partir de lundi

Les visiteurs n'auront plus accès à l'hôpital de Montélimar (Drôme) à partir de lundi matin pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Les visites seront interdites à l'hôpital de Montélimar (Drôme) à partir de ce lundi 23 mars à 8 heures, pour éviter la propagation du coronavirus.

Seules les visites en maternité et en pédiatrie seront autorisées, et les visites en pédiatrie ne seront possible que pour un seul parent à la fois.

Et l'hôpital de Montélimar renouvelle son appel à toutes les bonnes volontés pour récupérer des sur-blouses, des masques FFP2, FFP3, et des anciens masques H1N1.

En revanche, le directeur de l'établissement demandent à ceux qui se sont mis à fabriquer des masques de bien respecter les consignes données par les hôpitaux sur la conception et la forme de ces masques.