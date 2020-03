Coronavirus : les visites suspendues à l'hôpital de Saint-Nazaire

Jusqu'à nouvel ordre, les visites sont suspendues dans tous les services de la cité sanitaire de Saint-Nazaire. La mesure qui a été prise ce lundi a pour but de freiner au maximum la propagation du coronavirus et de protéger patients et personnels de santé.

Dans un communiqué, la direction des centres hospitaliers de Saint-Nazaire et de Savenay, la direction de la Clinique Mutualiste de l'Estuaire et de l'Hôpital intercommunal de la Presqu'île annoncent la suspension des visites dans leurs établissements de santé jusqu'à nouvel ordre. Seules les visites des parents d'enfants hospitalisés à la Cité Sanitaire sont autorisées. La visite de proches en fin de vie est aussi possible sur décision médicale et une seule personne à la fois. L'idée est de freiner au maximum la propagation du virus.

Les personnels médicaux sont très mobilisés et même si l'hôpital de Saint-Nazaire enregistre des cas de personnes infectées, pour l'instant les services ne sont pas débordés. Ils ne sont pas confrontés comme dans certains établissements à devoir faire des choix entre les patients à soigner. A partir de ce lundi, les activités non urgentes, notamment les interventions chirurgicales, sont déprogrammées. La crèche de l'hôpital reste ouverte pour accueillir les enfants des personnels de santé et la Ville de Saint-Nazaire a aussi mis en place un dispositif d'accueil pour les enfants de soignants, de policiers, de pompiers etc.

Restrictions aussi dans les bus

Depuis ce lundi, la Stran, la société de transports de l'agglomération de Saint-Nazaire a aussi pris des mesures. La vente de tickets à bord est supprimée. Les voyageurs peuvent monter à bord des bus uniquement par la porte du milieu et par la porte arrière. Le nettoyage intérieur des véhicules est sérieusement renforcé. Un passage aux horaires du samedi est en réflexion.