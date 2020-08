Coronavirus : les zones du port du masque obligatoire devraient être étendues à Toulouse

La mairie de Toulouse et la préfecture réfléchissent à étendre les zones où le port du masque est obligatoire dans la ville rose, apprend France Bleu Occitanie ce lundi. Il est déjà obligatoire sur les bords de Garonne depuis le 5 août. Le week-end dernier, il y a eu plus de 900 rappels à l'ordre.

Devra-t-on porter bientôt le masque aux Carmes, rue Gabriel Péri ou Pargaminières à Toulouse ? La mairie et la préfecture réfléchissent en tout cas à étendre les zones où le port du masque est obligatoire, apprend France Bleu Occitanie ce lundi. Depuis le 5 août, c'est déjà le cas sur les bords de Garonne. L'arrêté préfectoral devrait être pris ces prochains jours.

_"Les indicateurs nous montrent que l'incidence du virus est en augmentation sur les huit derniers jours, on est passé de 15 à plus de 29 sur le département, donc ça nous incite à réfléchir à l’expansion de la zone obligatoire du port du masque."_confirme François Chollet, coordinateur de la lutte contre le Covid-19 à la mairie de Toulouse.

Quant aux nouvelles zones concernées, tout reste possible : "Le caractère festif est important, il faut garder cette cible-là, mais tous les lieux propices à un brassage de population peuvent être concernés." ajoute-t-il.

950 rappels à l'ordre le week-end dernier

Car l'une des raisons pour étendre les zones du port du masque obligatoire, s'explique aussi par le relâchement constaté des forces de l'ordre. Entre vendredi et dimanche soir, sur les bords de Garonne, 950 rappels à la loi ont été effectués par la police municipale, et sept verbalisations. "Ce qui est beaucoup trop, estime François Chollet, et doit nous inciter à une plus grande vigilance."

De nouveaux drives piétons pour se faire tester sont aussi en réflexion à Toulouse.