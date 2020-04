Coronavirus : Louviers va distribuer 25000 masques fabriqués dans la cité drapière

Son entrepôt était vide, alors Beyel Sambur, le patron de l'entreprise Celame a proposé à la ville de Louviers de l'utiliser. Le bâtiment a été transformé en atelier de confection de masques. Depuis mi-avril, environ 25 bénévoles se relaient par équipes (matin, après-midi et soir) pour confectionner un minimum 25.000 masques, en tissu, lavables. Parmi eux, des membres de l’association culturelle franco-turque et de l'association Au plaisir de coudre "on est quatre copines, on vient tous les après-midis" raconte l'une d'entre elles.

Les membres de l'association culturelle franco-turque de Louviers ont répondu présents pour cette action solidaire © Radio France - Ville de Louviers

200 mètres de tissu et 7 kilomètres d'élastique

Du lundi au vendredi, les bénévoles froncent, crantent, bordent ou piquent, le pli est pris et environ 1000 masques sont confectionnés par jour. Le maire de Louviers François-Xavier Priollaud fait les comptes "la ville a acheté du tissu adapté pour ces masques, de la popeline et sept kilomètres d'élastique", une facture d'environ 20.000 euros à la charge de la municipalité. Des prototypes ont été expédiés auprès d'un laboratoire, Intertek France à Heudebouville, pour vérifier que les masques en tissu répondent bien aux normes AFNOR en vigueur. Objectif affiché, augmenter la cadence et produire 2000 masques par jour.

Des dizaines et des dizaines de mètres de tissu et d'élastiques ont été commandées par la municipalité - Ville de Louviers

Une production quasi industrielle

Suad Sambur, le fils de l'entrepreneur, s'est transformé en chef de production et a organisé le travail : "j'essaie d'automatiser la production" explique l'étudiant en master d'architecture intérieure et design qui a dessiné les patrons et créé différents outils pour faciliter le travail. Différentes tailles sont prévues pour les enfants et pour les adultes et l'étudiant a fait attention à l'harmonie des couleurs.

Les écoliers de la ville seront tous dotés d'un masque jaune. - Ville de Louviers

Les Lovériens peuvent dès à présents s'inscrire sur le site internet de la ville pour recevoir leur masque ou téléphoner au 02 32 09 58 68, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h. La distribution sera assurée par La Poste, avant le 11 mai, date prévue du début du déconfinement.